Is de Tesla Model Y je net te duur? Wacht dan nog even. Er komt namelijk een goedkopere Tesla Model Y aan. Die biedt op diverse vlakken minder en juist dát moet hem een lagere prijs opleveren.

Tesla plaatst een korte teaservideo op zijn sociale kanalen waarin je wordt aangestaard door een goedkopere variant van de Tesla Model Y. Die nieuwe goedkopere variant van de Model Y wordt zeer waarschijnlijk deze week nog onthuld. De teaservideo bevestigt wat we al vermoedden: de goedkopere Tesla Model Y moet het zonder lichtbalk tussen z'n led-dagrijelementen doen. Onlangs doken al foto's van een ingepakte Model Y zonder zo'n lichtbalk op.

Inmiddels weten we ook het een en ander over de nieuwe goedkopere versie van de Tesla Model Y. Dankzij The Tesla Newswire - dat informatie uit de code van de Amerikaanse website van Tesla heeft gevist - weten we dat de nieuwe variant waarschijnlijk Tesla Model Y Standard gaat heten. Hij moet het niet alleen zonder horizontale lichtbalk doen, maar ook zonder over twee lagen uitgesmeerde verlichting. Het dimlicht, grootlicht en de led-dagrijverlichting zijn dus allemaal ondergebracht in één lichtunit. Als gevolg daarvan heeft de Model Y Standard een eenvoudiger ogende voorbumper. De Model Y Standard staat op goedkoper uitziende 18-inch wielen, moet het zonder glazen dak doen en moet ook vanbinnen een stuk eenvoudiger zijn.

De Tesla Model Y Standard heeft volgens de opgedoken informatie geen schermpje voor de passagiers achterin, stoffen bekleding, een handmatig verstelbaar stuurwiel, geen HEPA-filter en handmatig verstelbare ventilatieroosters voor de passagiers achterin. Hetzelfde The Tesla Newswire dat de informatie over de Model Y Standard heeft opgedoken, heeft ook een afbeelding te pakken gekregen van wat naar verluidt de Tesla Model Y Standard is.

De Tesla Model Y is er momenteel vanaf €45.990. De goedkopere variant gaat daar natuurlijk een paar duizend euro onder zitten.

Binnenkort meer!