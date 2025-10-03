Goedkopere Tesla lijkt zijn ware gezicht te tonen

Tesla zegt al jaren dat er een goedkoper model aan zit te komen, al is het nog even de vraag in hoeverre dat ook echt een geheel nieuw model is. De Tesla Model Y lijkt nu in elk geval een flink kalere versie te krijgen.

Kijk maar eens goed naar de foto boven dit artikel en je zult zien dat het niet de Tesla Model Y is zoals je die kent. Deze Model Y heeft bijvoorbeeld alleen maar lampen bovenin zijn neus en die zijn bovendien niet aan elkaar verbonden met een streep verlichting over de hele breedte. Ook is de indeling van de voorbumper een stuk eenvoudiger. De foto die je ziet is een door ondergetekende gemaakte photoshop , onder meer op basis van foto's van een bijzondere gespotte Model Y.

In de buurt van de Gigafactory in de Amerikaanse staat Texas werd die Model Y gespot en die lijkt als twee druppels water op een foto die al op de website van Tesla gestaan zou hebben. Volgens The Tesla Newswire stond daarbij wat er van deze uitgeklede 'Tesla Model Y Standard' kenmerkt. Behalve een veel eenvoudiger front (en achterste), met enkel nog de verlichting in twee losse units, zou er een eenvoudiger interieur zijn met een 15,4-inch infotainmentscherm, goedkopere materialen, een eenvoudiger interieurfilter en een handmatig verstelbaar stuurwiel. Ook zou het schermpje voor de achterpassagiers ontbreken en staat de auto op nieuwe 18-inch wielen.

Deze relatieve eenvoud moet natuurlijk goed zijn voor een lagere prijs, maar echt een regelrechte showroomlokker lijkt het ook weer niet te worden. Althans, niet als de Amerikaanse vanafprijs van omgerekend ruim €34.000 kost. Het verschil met de momenteel goedkoopste Model Y aldaar is dan omgerekend slechts zo'n vier mille.