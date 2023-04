Goedkope elektrische Volkswagen komt uiterlijk 2027

Volkswagen is voornemens het ID-label behoorlijk uit te breiden. Op 17 april beleeft de Volkswagen ID7 zijn debuut, maar ook in een veel lagere segmenten wil Volkswagen een aantal bereikbaardere elektrische ID-modellen gaan voeren. Met de ID2all Concept blikte Volkswagen in maart al vooruit op de Volkswagen ID2, een elektrische hatchback in het Polo-segment dat in 2025 op de markt komt en een vanafprijs van minder dan 25 mille moet krijgen. Gelijktijdig met de onthulling van de ID2all meldde Volkswagen dat het ook aan een elektrisch model werkte dat nog onder de ID2 komt te staan en die in de basis minder dan €20.000 moet gaan kosten. In gesprek met Automobilwoche zegt Volkswagen-topman Thomas Schäfer nu dat die nieuwe minst dure elektrische Volkswagen 'uiterlijk 2026-2027' op de markt komt.

Volgens Schäfer wordt die kleine elektrische Volkswagen - die we voorlopig maar ID1 zullen noemen - onder leiding van Skoda ontwikkeld. De Volkswagen-topman geeft aan dat de 'ID1' waarschijnlijk niet op het MEB Entry-platform komt te staan waar de ID2 gebruik van gaat maken. "We zouden er een andere autofabrikant voor kunnen aanhaken, maar gezien de schaal waarop we willen gaan produceren doen we dat waarschijnlijk niet. We onderzoeken momenteel een aantal mogelijkheden, maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Het is nieuw terrein voor ons en het model moet wel winstgevend worden." Tot de komst van de 'ID1' is de elektrische e-Up de kleinste elektrische Volkswagen, maar uit dat model trekt Volkswagen medio 2024 de stekker omdat de auto dan niet meer voldoet aan regelgeving op het gebied van cybersecurity, aldus Schäfer. Het aanpassen van de Up zou te kostbaar zijn.

Volkswagen ID2

Ook over de productieversie van de Volkswagen ID2all Concept geeft Schäfer interessante inzichten. De ID2 wordt straks in het Spaanse Martorell gebouwd op dezelfde productielijn waar Cupra de UrbanRebel - die nog een definitieve modelnaam krijgt - gaat produceren. Volkswagen komt zoals inmiddels bekend is ook met een elektrische compacte cross-over dat je als zustermodel van de ID2 moet zien. Die zal net als de compacte elektrische cross-over van Skoda in het Spaanse Pamplona het levenslicht zien. De Cupra Urban Rebel en de compacte elektrische cross-over die Skoda in het vat heeft zitten, gaan volgens Schäfer in de basis meer dan €25.000 kosten. Meer dus dan de ID2.

De Volkswagen ID2all leek in niets op de Volkswagen Life Concept, de eerdere voorbode van een compactere elektrische Volkswagen. Het design van die Life Concept werd naar de prullnmand verwezen. Volgens Schäfer was de Life Concept getekend in een tijd waarin EV's en vergelijkbare auto's met verbrandingsmotoren naast elkaar verkocht zouden worden en waarbij de elektrische modellen een andere designstijl moesten hebben. Volgens de topman is dat nu niet meer nodig.

En verder?

De ID2 krijgt ook een GTI-achtige versie, waarschijnlijk dus een GTX-variant . Volgens Schäfer komt er geen enorm aantal motorversies en smaken van de ID2. "[...] die fout maken we niet meer", zegt de CEO. Gaat de ID2 de Polo vervangen? Dat hangt volgens Thomas Schäfer helemaal af van hoe de invoering van Euro 7 uitpakt. "Momenteel kan je een handgeschakelde Polo met een 1.0 benzinemotor aanschaffen. Dat kan straks niet meer. Hij zal dan een (mild-) hybride aandrijflijn en automaat moeten krijgen. Compacte auto's met verbrandingsmotoren lijken duur te gaan worden." Vooralsnog is er binnen Volkswagen voor verbrandingsmotoren wél een plek. Hoewel het merk in 2033 in Europa de verbrandingsmotor zelf al de das om doet, komt het merk dit jaar met een nieuwe Passat , maar ook met een nieuwe Tiguan en een volledig nieuwe T-Roc . Dat lijken in Europa dus de laatste nieuwe modellen van Volkswagen te worden met verbrandingsmotoren. De Golf krijgt volgend jaar een 'grondige facelift' en moet het daarmee tot het eind van dit decennium uitzingen. Een nieuwe Golf met verbrandingsmotoren komt er niet . Heeft de Golf dan nog toekomst? Zeker. Volgens Schäfer gaat de Golf een EV-toekomst tegemoet, maar niet voordat Volkswagen het nieuwe SSP-platform gereed heeft. "De Golf moet Golf-dna hebben," aldus de topman.