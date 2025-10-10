De Tesla Model Y Standard is ontwikkeld met maar één doel: Model Y-rijden zo goedkoop mogelijk maken. Nu weten we ook in hoeverre dat in Nederland gelukt is, en dat valt niet tegen.

Met de deze week gepresenteerde Tesla Model Y Standard doet Tesla iets wat we op deze schaal eigenlijk niet eerder hebben gezien. De ‘Standard’ is een Model Y die op significante punten afwijkt van de Model Y die we al kennen. Het doel is daarbij niet om hem moderner, sportiever of mooier te maken, maar om de auto zo eenvoudig en daarmee goedkoop mogelijk te maken. De verlichting is samengevoegd in compacte units, de voorbumper is sterk vereenvoudigd, de wielen zijn kleiner, de achterklep lijkt op die van de ‘oude’ Model Y en het panoramadak is geschrapt. Ook het interieur is heel anders dan we gewend zijn. Het ontbeert onder meer de kunstlederen stoelbekleding, verwarmbare achterbank, het tweede touchscreen, de sfeerverlichting en de elektrische stuurverstelling, waarmee maar weer bewezen is dat zelfs een Tesla-interieur altijd nóg kaler kan. Zelfs in technisch opzicht is de Model Y Standard eenvoudiger dan andere Y’s. Zo heeft hij wat eenvoudiger schokdempers en is hij minder snel. De sprint van 0 naar 100 duurt bij de Standard 7,2 seconden, tegen 5,9 voor de 'Model Y Achterwielaandrijving' die hij vervangt.

Vanafprijs

Vervangt? Jazeker, want in het Tesla-aanbod vervangt de Model Y Standard de tot op heden goedkoopste Model Y, die simpelweg ‘Model Y Achterwielaandrijving’ heette. Die kostte €45.990, de Tesla Model Y Standard is al voor €39.990 van jou. Een verschil van maar liefst €6.000 dus. Bovendien krijg je voor die 40 mille ook nog eens meer rijbereik, want met 534 kilometer komt de Standard 34 kilometer verder dan de oude instapper. De Tesla Model Y Standard wordt net als iedere andere ‘Europese’ Model Y in Duitsland gebouwd en de eerste exemplaren moeten al in november in Nederland worden afgeleverd.

Uitrusting beter dan in Amerika

Ten opzichte van de eerder gepresenteerde Amerikaanse versie is de uitrusting van de Europese Model Y Standard duidelijk beter. Zo heeft 'onze' variant wel elektrisch inklapbare buitenspiegels, wel een FM-radio en wel Autopilot, dus met automatisch sturen.

Lakkleuren

Op het gebied van exterieurkleuren is er ook een klein verschil. Bij ons is wit namelijk de 'gratis' optie, in de VS is dat 'Stealth Grey'. Voor dat grijs en zwart betalen Nederlanders € 1.300 extra. Liever wat sprankelenders? Pech, want de Standard is er alleen in deze monochrome tinten.

Premium

Met de komst van de Model Y Standard gaat het bestaande Tesla Model Y-aanbod als ‘Model Y Premium’ door het leven. De reguliere RWD wordt zoals gezegd geschrapt, maar aan de overige versies en prijzen wordt niet gesleuteld. Het aanbod ziet er dus nu voor de volledigheid als volgt uit:

Tesla Model Y Standard

Model Y Standard – €39.990

Model Y Premium:

Model Y Long Range achterwielaandrijving – €50.990

Model Y Long Range All-Wheel Drive – €53.990

Model Y Performance – €62.990

Voor de luxere Model Y's is er trouwens ook klein kleuren-nieuws. Blauw was de afgelopen dagen ineens uit de configurator verdwenen, maar nu is er een nieuwe tint met de naam 'Marine Blue'.Het kost €1.300 extra bij de Premium-modellen.