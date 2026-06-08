De goedkoopste variant van de Tesla Model Y was er tot nu toe alleen in zwart, wit en grijs. Niet zo fleurig dus, maar dat verandert nu Tesla het gloednieuwe ‘Coastal Blue’ aan het aanbod toevoegt. Exclusief voor Europa, uiteraard.

Alles moest simpel toen Tesla de Model Y Standard lanceerde, dus ook het kleuraanbod. De Standard, die die naam trouwens al een tijdje niet meer draagt, is er alleen in wit, donkergrijs en zwart, waarbij wit de enige gratis optie is. Duurdere varianten met de afwijkende kop en kont zijn er ook in het zilver, blauw en rood, maar deze simpeler variant dus niet.

Tot nu toe, want Tesla voeg speciaal voor Europa de optie ‘Coastal Blue’ toe. Dat is niet allen de eerste echte kleur voor de goedkoopste Y, maar ook meteen een gloednieuwe blauwtint voor Tesla als merk. Coastal Blue wordt gemengd in Berlijn en is dan ook alleen in Europa verkrijgbaar op de Model Y, en dan nog alleen op de instapversie.

Duurdere Y’s zijn er weliswaar ook in het blauw, maar dat is een veel donkerder tint met de naam Marine Blue. Coastal Blue is wel weer donkerder dan het Gletsjerblauw dat in China wordt geleverd. Zo zit Europa dus ook als het om Tesla-blauwtinten gaat mooi tussen Amerika en China in. Zoals te doen gebruikelijk bij Tesla betaal je wel flink bij voor de lakkleur, al is €1.300 niet meer of minder dan wat je voor ‘Stealth Grey’ of ‘Diamond Black’ betaalt.