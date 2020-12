Goedkoopste tankstations van 2020 bekend

Afgelopen jaar was het qua prijzen een feest aan de pomp. Toch loont het vaak nog wel om uit te zoeken waar brandstof het goedkoopst is. Afgelopen jaar moest je daarvoor in Friesland zijn, óf in een miljonairsdorp.

In Sneek was je afgelopen jaar het goedkoopst uit aan de pomp met een benzineauto, zo schrijft De Telegraaf. Bij Joontjes in Sneek was je afgelopen jaar gemiddeld €1,434 kwijt voor een liter E10-benzine. Opvallend is dat de tweede plek wordt ingenomen door een benzinepomp uit het miljonairsdorp Blaricum. Daar kon je bij Fieten Olie gemiddeld voor €1,435 per liter E10 tanken. Scheelt toch weer als je als lokale inwoner je Range Rover of Mercedes-Benz G-klasse weer eens af moet tanken.

Premium en diesel

In de categorie Premium benzine E5 gaat de eerste plaats naar TinQ Hoogeveen in Drenthe (literprijs €1,581). Bij de dieselpompen zijn er zelfs twee winnaars: Tamoil Nieuw-Vennep (Noord-Holland) en Esso Express Beek in het Gelderse Montferland; zij zijn samen de goedkoopste met een gemiddelde literprijs van €1,095.

De ranglijst is opgesteld na onderzoek door Multitankcard onder alle tankstations in ons land waar in de periode januari tot en met november 2020 minimaal 500 keer werd getankt. In totaal ging het om meer dan 4.000 pomphouders. Vorig jaar ging de prijs voor het goedkoopste tankstation van Nederland nog naar Kanters in het Achterhoekse Ruurlo.