Goedkoopste nieuwe auto’s in 2023 flink duurder

Dat is schrikken: de Toyota Aygo X blijkt in 2023 geen 15 of 17 mille, maar minimaal €18.595 op te moeten brengen. De jongste A-segmenter blijkt bij nader onderzoek niet de enige ‘goedkope’ auto die met de jaarwisseling flink in prijs stijgt.

Prijsstijgingen in autoland volgen ze elkaar momenteel zo rap op, dat nieuwsberichten soms al na een week weer verouderd zijn. Dat is zeker niet exclusief voor de kleinste en voordeligste nieuwe auto’s van het moment, maar juist in deze klasse telt elke euro wel extra zwaar mee. 1 januari is in dat opzicht een pijnlijke datum, want de acht goedkoopste nieuwe automodellen van Nederland krijgen dan allemaal een hogere prijs. Dat gaat helaas best hard. Waar we nog maar een paar maanden geleden moesten concluderen dat 15 mille ‘de nieuwe 10 mille’ is, is net geen 16.000 euro nu het absolute minimum voor een gloednieuwe auto op Nederlands kenteken. Voor dat bedrag (€15.990) staat wel nog altijd dezelfde auto klaar: de Mitsubishi Space Star. Die kleine Japanner is daarmee 6,7 procent duurder dan voorheen.

De Toyota Aygo X is misschien wel de beste illustratie van hoe hard het gaat in dit segment. Die auto werd vorig jaar aangekondigd met een vanafprijs van €15.995, psychologisch nog in 15-mille-regionenen dus. In augustus noteerden we al een instapprijs van €16.950, maar vanaf volgend jaar is Aygo X-rijden pas mogelijk voor wie minimaal € 18.595 op tafel legt. Dat betekent dat de vanafprijs dan 9,7 procent hoger ligt dan afgelopen zomer.

Toch is de Toyota niet eens de grootste stijger van de lijst. Die twijfelachtige eer is voor de Fiat Panda, die met minimaal €18.450 bijna 12 procent in prijs stijgt. In knalharde euro’s hebben we het dan over bijna 2 mille, een flink bedrag. De rest van de lijst staat hieronder uitgewerkt, steeds met de oude en de nieuwe prijs, het prijsverschil en het verschil in procenten. Bij de Volkswagen Up gaat het om een nieuwe prijs vanaf 1 september, dus het zou kunnen dat die nog verder gaat stijgen. Voor de rest van het veld hebben we de prijzen van 1 januari 2023 al te pakken. Met de prijsstijgingen verandert ook de rangorde. De Top-3 blijft intact, maar de Kia Picanto pakt de vierde plek af van de Panda. De Aygo zakt af naar de zevende plek.

aug-22 jan-23 Verschil Stijging Mitsubishi Space Star € 14.990 € 15.990 € 1.000 6,7% Hyundai i10 € 15.195 € 16.595 € 1.400 9,2% Dacia Sandero € 15.550 € 16.700 € 1.150 7,4% Fiat Panda € 16.490 € 18.450 € 1.960 11,9% Kia Picanto € 16.495 € 16.895 € 400 2,4% Toyota Aygo X € 16.950 € 18.595 € 1.645 9,7% Volkswagen Up € 17.890 € 18.140* € 250 1,4% Fiat 500 € 17.990 € 19.290 € 1.300 7,2%

*per september 2022