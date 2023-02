Goedkoopste nieuwe auto van Nederland wordt duurder

Tot voor kort stond de Mitsubishi Space Star voor €15.990 in de Nederlandse prijslijsten. Daarmee was het de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland. De Space Star wist de Hyundai i10 die met een vanafprijs van €16.595 op plek twee staat voor te blijven. Elke uitvoering van de Mitsubishi Space Star wordt met ingang van 1 maart €500 duurder, met als gevolg dat de vanafprijs van de Space Star toeneemt tot €16.490. De Mitsubishi Space Star blijft de goedkoopste nieuwe personenauto van Nederland, maar het prijsverschil met de Hyundai i10 bedraagt voortaan nog slechts €105.

Voor €16.490 krijg je een compacte vijfdeurs hatchback met een 71 pk en 102 Nm sterke 1.2 viercilinder. Die machine is in combinatie met basisuitvoering Entry altijd aan een handgeschakelde vijfbak gekoppeld. De Space Star is er echter ook met een CVT-transmissie, al kun je dan slechts voor de Dynamic- en Instyle-uitvoeringen kiezen. Wie stevig doorpookt, moet met een Space Star met handbak in 14,1 seconden een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken. Met CVT heeft de Mitsubishi Space Star 15,8 seconden nodig om de 100 km/h aan te tikken. Het gemiddeld verbruik van de variant met handbak bedraagt 4,9-5,1 l/100 km (CVT: 5,3-5,5 l/100 km).

Uitrusting

Basisuitvoering Entry biedt onder meer een licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ruiten voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Voor airco moet je uitwijken naar de Connect+. Die versie biedt onder meer ook centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een hoedenplank, een achterspoiler, een USB-aansluiting, een start-/stop-systeem en een DAB+-radio. De Dynamic voegt daar zaken als 14-inch lichtmetaal, elektrisch verwarmbare buitenspiegels, een met leer bekleed stuurwiel, privacy glass, cruise control, led-achterlichten, automatische klimaatregeling en een achteruitrijcamera aan toe. Topuitvoering Instyle gaat daar met 15-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, aangepaste behuizing van de mistlampen, stoelverwarming en een automatisch dimmende binnenspiegel weer overheen. Ga je voor een CVT-automaat, dan krijg je ook nog eens een armsteun tussen de voorstoelen.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Mitsubishi de prijzen van de Space Star met € 500 verhoogt. In september 2022 deed het merk dat namelijk ook al. Onlangs schreef het Engelse Autocar dat de Space Star (daar Mirage geheten) spoedig uit productie zou gaan. Volgens de Nederlandse importeur blijft de Space Star tot ver in 2023 in ieder geval leverbaar.

Prijzen Mitsubishi Space Star

Transmissie Uitvoering Vanafprijs Mitsubishi Space Star Handbak, 5 versnellingen Entry € 16.490 Mitsubishi Space Star Handbak, 5 versnellingen Connect+ € 18.490 Mitsubishi Space Star Handbak, 5 versnellingen Dynamic € 19.490 Mitsubishi Space Star CVT Dynamic € 21.490 Mitsubishi Space Star CVT Instyle € 23.990

En de Hyundai i10?

De Hyundai i10 staat als i-Drive vanaf €16.595 in de orderboeken. Net als de Space Star in basistrim staat de instap-i10 op 14-inch stalen wielen en moet je zonder airco doen. In tegenstelling in bij de Space Star Entry moet je de buitenspiegels in de i10 i-Drive handmatig verstellen. Wel krijg je onder meer een actieve rijbaanassistent, cruise control, automatisch grootlicht en een start-/stopsysteem standaard. Wat veiligheidssystemen betreft zit de i10 voor €105 extra beter in zijn spullen. Onder de kap ligt een 67 pk en 97 Nm sterke 1.0 driepitter die de i10 met handbak in een kleine 15 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Zijn verbruik: 4,8-5,0 l/100 km.