Goedkoopste Mercedes met verlengde wielbasis gespot

Het blijft een beetje een bijzonder verhaal, de compacte busjes van Mercedes-Benz. Net als voorheen zijn de Citan en zijn personenversiebroertjes in de basis weer de Renault Kangoo. Aan de Fransen kun je het ontwikkelen van dergelijke busjes en ludospaces immers wel overlaten. Toch zet Mercedes-Benz de Citan met de niet in Nederland leverbare luxere personenversie T-klasse en de wél hier leverbare elektrische EQT wat hoger in de markt. Voor wie het allemaal wat eenvoudiger mag blijven, is de Citan de beste optie. Daar is immers ook een personenversie van, de Tourer, en nu zien we een extra grote variant van de Citan Tourer.

Bij de presentatie van de T-klasse kondigde Mercedes al aan dat er een langere zevenzitsversie in het vat zit en dit is daarvan het eerste levensteken. In dit geval zien we dus de Citan, niet de verlengde T-klasse, maar het recept is uiteraard hetzelfde. De schuifdeuren zijn duidelijk een aardige klap langer dan gewoonlijk en nemen ook wat afstand van de achterwielen. Bij de reguliere Citan neemt de wielkast namelijk zelfs een klein hapje uit de schuifdeur. Het levert dus voldoende ruimte op om achterin een zitrij toe te voegen. Waarschijnlijk mogen de passagiers op de tweede zitrij bovendien rekenen op riantere beenruimte.

Als we even kijken naar het verleden, dan mag je voorzichtig reken op een wielbasis die zo'n 40 centimeter langer is dan bij de reguliere versie. Pin ons er niet op vast. Van de Renault Kangoo is ook nog geen 'Maxi'-versie, dus is het nog niet met zekerheid te zeggen. Overigens is de kans groot dat die er wel komt, al is de enige personenversie van de Kangoo in Nederland de elektrische Kangoo E-Tech Electric. Het is nog maar de vraag of die en de Mercedes-Benz EQT ook verlengd worden. Met een conceptversie leek Renault daar afgelopen zomer al wel op te hinten.