Goed voor de fans: BMW 7-serie behoudt heftig front

Neue Klasse niet zichtbaar

Spyshots BMW 7-serie
Lars Krijgsman

'Het Neue Klasse-design vindt zijn weg naar andere BMW's.' Maar niet naar de BMW 7-serie, zo lijkt het. Dat is goed nieuws voor wie het even uitgesproken als indrukwekkende front van de toplimousine wel kan waarderen.

Onder de noemer Neue Klasse komt BMW met een nieuwe lichting EV's, auto's die voor BMW een nieuwe fase inluiden. Niet alleen op het gebied van elektrische aandrijflijnen, maar ook als het gaat om digitalisering, infotainment én design. Met de nieuwe BMW iX3 introduceren de Duitsers immers ook een volledig nieuwe designtaal. Veel van de Neue Klasse-noviteiten sijpelt door naar reeds bestaande BMW's. Ook naar niet-elektrische. De BMW 7-serie - en dus ook de elektrische i7 - lijkt vanbuiten in ieder geval vooral zichzelf te blijven.

BMW geeft de 5-serie en i5 op termijn een facelift om ze uiterlijk in lijn te brengen met de Neue Klasse-modellen. Het lijkt logisch dat BMW's vlaggenschip - de 7-serie en de i7 - op vergelijkbare wijze wordt aangescherpt. Op een splinternieuwe set spionagefoto's zien we een grondig ingepakt testexemplaar van de vernieuwde BMW 7-serie. Daarop zien we 'gewoon' weer de voorzijde met over twee lagen uitgesmeerde verlichting en ertussen een ogenschijnlijk heftig hekwerk. Dat de opzet gelijk blijft, betekent natuurlijk niet dat de uitwerking hetzelfde zal zijn. Het fanatisme waarmee de plakkers zijn aangebracht doet vermoeden dat zich eronder flinke wijzigingen schuilhouden.

BMW is ook aan het testen met de volgende generatie van de X7. Aan de tekentafels is ook dat model een front aangemeten waarin je over twee verdiepingen verdeelde verlichting ziet. Net als het huidige model heeft.

