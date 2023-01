Goed nieuws voor autofabrikanten: 'Einde chiptekort in zicht'

Het gaat de goede kant op met het chiptekort, zo stelt een Amerikaanse branchevereniging. Van een tekort aan chips gaan we binnenkort naar een overschot aan chips, is de verwachting. Dat is waarschijnlijk ook goed nieuws voor de levertijden van auto's.

Al tijdens de coronacrisis liepen de levertijden voor nieuwe auto's flink op, grotendeels vanwege tekorten aan microchips. Auto's werden daardoor later dan verwacht geleverd, of in sommige gevallen werden incomplete auto's geleverd in afwachting van chips. Het chiptekort van de afgelopen jaren is nu echter bijna voorbij, voorspelt de Amerikaanse branchevereniging Consumer Technology Association (CTA).

De enorme vraag naar computerchips neemt af, stelt onderzoeker Steve Koenig van de CTA, de organisator van techbeurs CES in Las Vegas. Daardoor normaliseren de extreem lange levertijden langzaam. Die verbeteringen hangen ook samen met grote investeringen van chipbedrijven in meer productie. Dat lijkt goed nieuws voor de elektronicabranche, maar kan een keerzijde hebben, denkt Koenig. "We gaan van een tekort aan chips naar een mogelijk overaanbod."

Chiptekort niet enige probleem

Het chiptekort werd vervolgens vooral in de autosector gevoeld, omdat die aan het begin van de coronacrisis bestellingen had afgezegd en vervolgens achteraan in de rij stond toen autofabrikanten de productie weer wilden opvoeren. Lange levertijden waren het gevolg. De chipcrisis is niet de enige oorzaak voor het soms lange wachten op een nieuwe auto. Verstoringen in de levering van onderdelen door eerst de coronacrisis en later de oorlog in Oekraïne speelden mee. Het is dus de vraag in hoeverre een voldoende aanbod aan chips een einde maakt aan lange levertijden.