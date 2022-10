GMC Sierra EV: meer ‘anders’ dan je denkt

Dit is de GMC Sierra EV, een volledig elektrisch alternatief voor de reguliere GMC Sierra pick-up. Net als die auto is de elektrische GMC Sierra een technisch broertje van een model met de naam Chevrolet Silverado, maar er is meer verschil dan je zou denken.

Even wat context. GMC opereert in het gamma van General Motors net boven Chevrolet, maar onder een merk als Cadillac. Onder de noemer Denali heeft het die luxepositie met allerlei extra luxe varianten de laatste jaren steeds verder uitgebouwd. Een belangrijk product voor GMC is, hoe kan het ook anders, z’n ‘full-size’ pick-up truck. Die GMC Sierra is het technische broertje van de Chevrolet Silverado, maar onderscheidt zich onder meer met een andere neus en dus die luxere aankleding.

Chevrolet heeft inmiddels een volledig elektrische Silverado in huis, die even fantasieloos als doeltreffend Chevrolet Silverado EV heet. GM pakt de zaken hierbij wat anders aan dan Ford. Waar de Ford F-150 Lightning kort door de bocht ‘simpelweg’ een F-150 met een elektrische aandrijflijn is, is de Chevrolet Silverado EV een geheel eigen model dat naast de reguliere Silverado wordt gevoerd. Hij heeft zelfs zijn eigen ‘skelet’, waarbij de accu voor een deel de rol overneemt van het aparte chassis dat bij pick-ups de norm is.

Flinke verschillen

De GMC Sierra EV is gebaseerd op deze Chevrolet Silverado EV en gebruikt dus ook diens structuur als basis. Toch verschillen de auto’s flink van elkaar. Bij de portieren is nog wel te zien dat het in de basis om hetzelfde product gaat, maar zelfs het plaatwerk op die portieren is niet helemaal gelijk. Ervoor en erachter nemen de twee nog meer afstand van elkaar. De Silverado loopt na het achterportier opvallend schuin af richting de bak, bij de GMC is de achterkant van de cabine vrijwel recht. De achterlichten hebben een andere vorm en de neus is helemaal anders.

De GMC heeft opvallende, typerende led-‘hoeken’ als koplampen, al zit de eigenlijke hoofdverlichting vermoedelijk in de unit in de bumper. De contouren van een grille zijn nog zichtbaar. Het paneel daarbinnen is afhankelijk van de uitvoering in carrosseriekleur of in zwart uitgevoerd, waarbij die laatste versie door zijn profilering erg graag een grille lijkt te willen zijn. De Sierra heeft uiteraard een grote ‘frunk’, wat in het geval van een pick-up eigenlijk de enige afsluitbare bagageruimte van enige omvang is.

Omklapbare tussenwand

Vanbinnen verwijst ogenschijnlijk helemaal niets naar de Silverado. De GMC heeft een geheel eigen opzet voor het dashboard, met veel strakke, horizontale lijnen rondom een juist verticaal geplaatst scherm. Achterin komen we een praktische oplossing tegen die wel wordt gedeeld met de Chevrolet: een omklapbare tussenwand. Door bank en wand plat te klappen, ontstaat in feite een nog langere en deels overdekte laadbak. Mocht dat toch niet volstaan, dan kan er ook nog een aanhanger van maximaal 4.309 kg mee.

Zelfs onderhuids zijn er duidelijke verschillen tussen de Sierra en de Silverado. Waar die laatste zich in het gunstigste geval moet zien te redden met 673 pk en 1.057 Nm – de stakker – Heeft de GMC Sierra EV 765 pk en 1064 Nm. De kracht komt uiteraard van twee elektromotoren, die elk een as voor hun rekening nemen. GMC noemt geen accu-inhoud, maar schat wel in dat de Sierra 640 kilometer ver komt op een volle lading. Bijladen gaat ook rap, want dankzij 800 Volt-techniek zou de ‘truck’ aan de snellader tot 350 kW halen.

Crabwalk

Hoewel indrukwekkend, is de GMC Sierra EV in feite GMC’s ‘basis-EV’. Ook de Hummer EV is formeel namelijk een GMC en die auto verplettert al zijn concurrenten als het om harde cijfers gaat. De Sierra leent een interessante voorziening van de Hummer: ‘Crabwalk’, waarmee hij min of meer zijdelings over het asfalt kan glijden. Wie de Sierra liever heeft dan een Hummer, moet nog wel even geduld hebben. Het nieuwste model verschijnt pas namelijk in 2024 op de markt, allereerst in een speciale introductieversie. Andere uitvoeringen volgen in 2025 en de ervaring leert dat de vraag bij dit soort voertuigen het aanbod riant overstijgt.