GMC Hummer EV SUV: nu zonder bak

De tamelijk gestoorde GMC Hummer EV krijgt er een broertje bij. De tweede carrosserievariant heet GMC Hummer EV SUV en het grote verschil is aan de achterzijde van de auto te vinden. In plaats van een relatief korte laadbak vinden we hier een naar achteren doorlopend dak, een stel extra zijruiten en een vrijwel verticale kont. Een ander verschil met de pick-up is dat op die achterzijde een reservewiel huist. Reken daarmee op een naar opzij openende ‘achterdeur’ in plaats van een klep en een ruit die gedurende dat proces elektrisch in die ‘tailgate’ verdwijnt.

Wat specificaties betreft, zijn de verschillen met de pick-up erg klein. Ook de SUV heeft dus verwijderbare dakpanelen en knettergekke offroad-functies zoals ‘Crabwalk’. Daarmee kan de auto min of meer zijwaarts uit een lastige situatie worden gedirigeerd.

Snel is de SUV ook, al ontbreekt de allersnelste versie met meer dan 1.000 pk vooralsnog op het lijstje met aangekondigde versies. In plaats daarvan moet de krachtigste Hummer SUV het nu doen met ‘slechts’ 830 hp (841 pk), wat nog altijd goed is voor een 0-100-tijd in een tamelijk bizarre 3,5 seconden.

De basisversie, als we die term mogen gebruiken, doet het net als bij de pick-up met twee in plaats van drie elektromotoren. Die variant levert ‘tot 625’ Amerikaanse pk’s en lijkt dus nog steeds allesbehalve traag.

GMC is nog behoorlijk spaarzaam met informatie en ook met foto’s. Het toont eigenlijk alleen de plekken waar de auto anders is: de achterzijde, één foto van driekwart voor en een interieur dat op de schermpjes geen pick-up, maar een SUV laat zien. Niet zo gek, want de verschillen zijn dus ook beperkt. Zelfs de vanafprijs is vooralsnog gelijk, met 79.995 dollar, zo’n 68.000 euro, voor beide versies. Wel duurt het nog tot 2024 voordat deze instapversie beschikbaar komt. De eerste Hummer SUV is de dikke en driemotorige Edition 1, die nog altijd pas in 2023 verschijnt. De pick-up verschijnt ‘al’ in 2022, waarmee GM nog meedoet in de strijd om de eerste elektrische fullsize pick-up-truck, het voertuigtype waar de Amerikaanse markt zo hard op wacht.

Officieel blijft het voor beide Hummers trouwens ook bij de Amerikaanse markt, al zal de Hummer EV via de grijze import ongetwijfeld z’n weg naar ons land wel weten te vinden.

Hummer

General Motors besloot enige jaren geleden om de naam Hummer, die voorheen symbool stond voor extreem inefficiënte giga-SUV’s, te gaan gebruiken voor elektrische alleskunners. De uiteindelijke hummer EV verscheen in oktober 2020 en wordt officieel onder de merknaam GMC gevoerd. Aan de buitenkant is de ‘truck’ duidelijk herkenbaar als Hummer, maar onderhuids is dus alles anders.

De nieuwe Hummers komen op een uitstekend moment, want terreinbeulen als dit zijn mateloos populair in de VS. Dat geldt ook voor pick-ups en in toenemende mate ook voor hippe EV’s, dus de Hummer EV zou zomaar eens een succes kunnen worden. Dat de Hummers ruim voor hun uiteindelijke marktintroductie al worden gepresenteerd, bewijst hoe graag GM wil laten zien dat deze auto er echt aan zit te komen.