'GM werkt aan elektrische Corvette cross-over'

General Motors wil van Corvette een nieuw performance-label maken en werkt aan een elektrische cross-over onder dat label, meldt Bloomberg op basis van interne bronnen. De EV moet sportieve en praktische eigenschappen gaan combineren, maar is verder nog in een dichte mist gehuld.

Bijna ieder sportwagenmerk of -label is de afgelopen tijd aan de SUV of cross-over gegaan. Zelfs Ferrari, dat lange tijd volhield niet aan de SUV te willen, werkt eraan. Ook de Chevrolet Corvette lijkt de dans niet te ontspringen. De insiders melden dat General Motors van Corvette een performance-label wil maken met meerdere modellen om zo een bredere doelgroep aan te kunnen spreken. Momenteel heeft dat nog de formele status van een strategisch plan, maar waarschijnlijk komt na 2025 een elektrische cross-over met het Corvette-label op de markt. Het is nog niet bekend hoe deze EV eruit gaat zien of wat de specificaties zijn, maar de kans is groot dat de nieuwe telg op het Ultium-platform van GM komt te staan. Verder moet de auto de 'sportieve inborst van de Chevrolet Corvette gaan verenigen met een grotere praktische bruikbaarheid.'

Dat idee is natuurlijk niet nieuw. Porsche begon er ooit mee met de Cayenne en inmiddels is het concept van de sportieve SUV met auto's als de Lamborghini Urus en de Aston Martin DBX gemeengoed geworden. Wat GM mogelijk met Corvette gaat doen is echter nog het beste te vergelijken met wat Ford bij de Mustang Mach-E heeft gedaan. In dat geval heeft Ford namelijk ook een iconische naam gebruikt voor een elektrische cross-over die vrij weinig meer met de Mustangs van weleer van doen heeft.

Voor GM zou het een grote stap zijn om de modellenlijn uit te breiden. Volgens de bronnen speelt men al langer met het idee om verschillende Corvettes te gaan bouwen, maar het concern vreesde voor de toorn van de puristen. Met de middenmotor van de Chevrolet Corvette C8 sloeg de fabrikant echter al een behoorlijk andere richting in, dus dan kan een elektrische cross-over er ook nog wel bij. Het plan lijkt plausibel, maar de komende jaren zal moeten blijken wat er uiteindelijk van terecht gaat komen.