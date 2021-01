GM verkocht in 2020 meer pick-ups dan Ford

De markt voor grote pick-ups is hier weliswaar niet zo relevant, maar in de Verenigde Staten is het de belangrijkste markt. General Motors heeft er voor het eerst sinds 2015 meer van verkocht dan grote rivaal Ford.

Reken maar dat er op het hoofdkantoor van General Motors even een bescheiden feestje gevierd wordt. Het concern is er namelijk voor het eerst in vijf jaar in geslaagd om Ford van de pick-up-troon te stoten. Met afstand de belangrijkste automarkt in het thuisland van de twee autogiganten. Hoewel de Ford F-150 de absolute verkooptopper blijft, verkocht GM over de hele linie meer pick-ups.

Met 787.422 verkochte exemplaren was de Ford F-series weliswaar de bestverkochte modellenreeks van de VS in 2020, maar als je bij GM de verkopen van haar F-series-concurrenten Chevrolet Silverado en GMC Sierra bij elkaar optelt, kom je op 839.691 auto's uit. Dat bericht de Wall Street Journal. Ford zag voor de F-series de verkopen met 12,2 procent slinken ten opzichte van 2019, terwijl GM van de Chevrolet Silverado en GMC Sierra respectievelijk 3,2 procent en 8,9 procent meer verkocht.

De top 10 van de Amerikaanse autoverkopen in de Verenigde Staten in 2020 zag er als volgt uit:

1. Ford F-series 787.422 -12,2 procent 2. Chevrolet Silverado 594.094 +3,2 procent 3. Ram pick-ups 563.676 -11 procent 4. Toyota RAV4 430.387 -3,9 procent 5. Honda CR-V 333.502 -13,2 procent 6. Toyota Camry 294.348 -12,7 procent 7. Chevrolet Equinox 270.994 -21,7 procent 8. Honda Civic 261.225 -19,8 procent 9. GMC Sierra 253.016 +8,9 procent 10. Toyota Tacoma 238.806 -4 procent

Opvallend is verder hoe goed de Japanse merken het weer deden in de VS. Op de Chevrolet Equinox na zijn alle personenauto's in de top 10 van Honda of Toyota. Ook op de pick-up-markt doet Toyota het goed, met de Tacoma. De Toyota Camry was afgelopen jaar opnieuw de populairste sedan in de VS.