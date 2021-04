“GM gelooft dat EV’s de toekomst zijn, maar kan z’n zaken niet onder z’n ambities laten lijden als de vraag van de markt afwijkt van de ambities”. Dat is globaal wat Seve Carlisle, de grote baas van GM Noord-Amerika, tegenover Automotive News over dit onderwerp te zeggen heeft.

‘Zijn’ autoconcern sprak al eerder uit dat het vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto’s wil maken. Daarmee is General Motors zeker niet de enige autobouwer met zulke plannen, maar erg ambitieus is het evengoed wel. Op dit moment heeft General Motors op EV-gebied namelijk alleen de Chevrolet Bolt en Chevrolet Bolt EUV in huis, dus moet er nog een heleboel gebeuren voordat er een geheel elektrische line-up staat.

Natuurlijk wordt daaraan gewerkt. Eerder zagen we bijvoorbeeld al de (GMC) Hummer EV, een veelbelovende super-pick-up en -SUV. In een soortgelijk segment wordt er gesproken over een elektrische Chevrolet Silverado, in de VS van levensbelang. Luxemerk Cadillac wil zelfs al in dit decennium helemaal overstappen op elektrisch, terwijl GM als geheel voor het einde van 2025 dertig nieuwe EV’s wil lanceren.

Tegelijkertijd is Carlisle dus realistisch genoeg om te stellen dat de 2035-ambitie geen beloftes met zich meebrengt. Als het aan hem ligt, wordt deze ultieme deadline dus naar achteren geschoven als zou blijken dat er in 2035 nog een serieuze hoeveelheid vraag is naar auto’s met een verbrandingsmotor.

Heeft dat ‘2035’ dan helemaal geen betekenis? Zeker wel, stelt de GM-topman. “Doelen als dit houden ons gefocust en zorgt ervoor dat mensen weten waar we voor staan”.

Europa

Sinds Opel onder PSA (nu Stellantis) valt, is General Motors voor Europa nog maar nauwelijks van belang. Cadillacs worden hier officieel nog wel verkocht, maar dat blijft eigenlijk bij theorie. Anderzijds kan dat natuurlijk zomaar veranderen als de Amerikanen inderdaad met een reeks capabele EV's komen, want dat zou de boel zeker voor Nederlandse kopers aanzienlijk interessanter maken.