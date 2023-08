Gloednieuwe Volkswagen Tiguan nu al helemaal te zien

Het kan nooit lang meer duren voordat Volkswagen zelf het doek trekt van de gloednieuwe Tiguan, maar helaas voor de Duitsers is de SUV-broer van de Golf nu al in vol ornaat te bewonderen.

Het is bijna tijd voor de onthulling van de splinternieuwe derde generatie van de Volkswagen Tiguan. Bij Volkswagen staat men ook al aardig te popelen, zo bleek wel toen ruim twee maanden geleden de Tiguan al in een QR-code-achtig stickervelletje aan de wereld getoond werd. Het binnenste was daarbij zelfs al ongecamoufleerd te zien. Voor al te grote verrassingen zorgen deze nieuwe gelekte afbeeldingen dan ook niet, maar toch is het altijd bijzonder om een auto al voor de onthulling zo goed te kunnen zien.

We danken de heren en dames van MQB-Coding & Retrofit, die deze beelden op het internet slingerden. Het is nu duidelijker te zien hoe Volkswagen de ruimte tussen de koplampen en achterlichten in heeft gevuld. De nieuwe Tiguan is duidelijk van een iets recentere ontwerplichting dan de Golf waar hij zijn technische basis mee deelt, met zijn in één donkere balk ondergebrachte achterlichtunits en dikke donkere streep tussen de koplampen. Daarmee kruipt hij eerder richting auto's als de ID4 en ID7. Ook het reeds eerder getoonde dashboard is van een nieuwer slag, met het centraal omhoog stekende flinke display als grote eyecatcher.

Volkswagen gaf zelf al vrij dat de nieuwe Volkswagen Tiguan net als zijn voorganger een wielbasis heeft van 2,68 meter, maar met 3,2 cm groeit in de lengte (naar 4,55 meter) en ook een halve centimeter hoger wordt. Met 648 liter bagageruimte heb je 33 liter meer dan in de uitgaande Tiguan en ook is de hoofdruimte voor en achter met een centimeter gegroeid. Ook gegroeid is de elektrische actieradius van de plug-in hybride Tiguan. De nieuwe Tiguan-met-stekker kan tot 100 km volledig elektrisch rijden. Reken daarnaast natuurlijk ook weer op bekende TSI-krachtbronnen, maar op de internationale motorenlijst verwachten we ook nog TDI's die aan Nederland voorbij gaan.