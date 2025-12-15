Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Gloednieuwe Mercedes-Benz CLA krijgt in 2026 al nieuwe knopjes

Rare situatie rechtgezet

Mercedes CLA elektrisch
Mercedes-Benz CLAMercedes-Benz CLAMercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ TechnologieMercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ TechnologieMercedes-Benz CLA HybridMercedes-Benz CLA HybridMercedes-Benz CLA Hybrid
Jan Lemkes

Er is iets raars aan de hand met de knopjes op het stuurwiel van de nieuwe Mercedes-Benz CLA. De vierdeurs versie met elektrische aandrijflijn heeft namelijk een ander stuur dan alle andere varianten, maar dat wordt volgend jaar rechtgezet.

De vierdeurs versie met elektrische aandrijflijn was de eerste variant van de geheel nieuwe CLA die Mercedes-Benz eerder dit jaar aankondigde. Later verscheen er ook een versie met benzinemotor in de neus en dan is er ook nog de Shooting Brake, die met zijn verder naar achteren doorgetrokken dak en vijfde deur net wat praktischer is. Met de komst van die Shooting Brake werd er stilzwijgend nog wat nieuws geïntroduceerd voor de CLA: fysieke knopjes op het stuur. De touch-sliders die Mercedes al jaren gebruikt zijn zeker niet helemaal weg, maar zijn op het stuurwiel van de Shooting Brake deels vervangen door een schakelaar (links) en een scrollwieltje (rechts). Dat willen klanten namelijk zo, zegt Mercedes-Benz in een statement dat verder helemaal niemand verbaast.

Mercedes-Benz CLA knopjes stuur

Dit is een vierdeurs elektrische CLA, want dat is de enige versie zonder fysieke knoppen op het stuur.

De nieuwe schakelaars zijn niet exclusief voor de Shooting Brake. Ook de vierdeurs CLA met benzinemotor heeft ze, net als de geheel nieuwe en elektrische GLC overigens. Het nieuwe stuurwiel is verder ongewijzigd en blijft leverbaar in twee varianten, met 'dubbele spaken' voor de modellen met AMG-aankleding. De enige achterblijver is de elektrische vierdeurs CLA, ofwel de CLA waarvoor het allemaal begon bij deze nieuwe generatie. Mercedes-Benz geeft desgevraagd aan dat de elektrische CLA vanaf medio 2026 alsnog geleverd zal worden met het nieuwe stuurwiel.

Mercedes-Benz CLA Hybrid

Schakelaar links...

Mercedes-Benz CLA Hybrid

...scrollwieltje rechts. Voorlopig alleen voor de CLA Shooting Brake en de CLA met benzinemotor, maar dat gaat veranderen.

Daarmee zijn er nu al twee wijzigingen die volgend jaar worden doorgevoerd met de CLA. De andere konden we al eerder melden, en betreft een optionele omvormer die het mogelijk maakt om aan 400V-snelladers te laden. Aanvankelijk kon dat namelijk niet met de 800V-CLA, hoewel dat volgens Mercedes in de praktijk zelden problemen zal opleveren.

Digitaal fotolijstje

Mercedes maakt de laatste tijd overigens wel vaker opmerkelijke keuzes. Zo berichtten we eerder ook al over het ‘nepscherm’ van de nieuwe GLC, dat van het rechterdeel van het dashboard van die auto in feite een digitaal fotolijstje maakt. Ook blijkt het merk auto's zonder panoramadak simpelweg 'af te dichten' met een stalen plaat, die de contouren van dat panoramadak gewoon zichtbaar laat. Hoewel BMW inmiddels iets soortgelijks doet...

Plaats een reactie
Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz CLA

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz CLA 180 AMG-Line |Pano|Sfeer|Camera|Line|Stoelverwarming

Mercedes-Benz CLA 180 AMG-Line |Pano|Sfeer|Camera|Line|Stoelverwarming

  • 2019
  • 78.100 km
€ 28.400
Mercedes-Benz CLA 180 AMG Art Edition|Edition one|Camera|Alcantara

Mercedes-Benz CLA 180 AMG Art Edition|Edition one|Camera|Alcantara

  • 2017
  • 84.417 km
€ 22.990
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200 Business Solution AMG Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control /

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200 Business Solution AMG Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control /

  • 2019
  • 93.559 km
€ 24.950

Lees ook

Autotest
Mercedes-Benz CLA Hybrid

Test Mercedes-Benz CLA Hybrid - Elektrisch rijden lijkt bijzaak voor volwassen sedan

Nieuws
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake met EQ Technologie

Elektrische Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vanaf €55.000

Nieuws
Mercedes-Benz CLA back to basics 2025

Bij de Mercedes-Benz CLA moet je goed op de deurgrepen letten – Back to basics

Nieuws
Mercedes-Benz CLA (elektrisch)

Mercedes-Benz CLA elektrisch en mild-hybride vrijwel even duur

Nieuws
Mercedes-Benz CLA

Nieuwe Mercedes-Benz CLA: drie mild-hybride benzinemotoren, EV goedkoper én duurder

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.