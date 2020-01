Gloednieuwe Kia Sorento duikt op

Een nieuwe dag, een nieuwe lek. Deze keer hebben de testrijders van Kia een steekje laten vallen, want het is iemand gelukt om de gloednieuwe Sorento vanuit alle hoeken op de gevoelige plaat vast te leggen.

Wederom gaat de eer naar het Spaanse Cochespias die de foto’s als eerste op Instagram deelt. De foto’s lijken, gezien de omgeving, in het Oostblok te zijn gemaakt. Het is dus mogelijk dat de Sorento bij ons op enkele vlakken iets anders op de weg verschijnt, maar in grote lijnen moet dit hem ook voor ons land worden. Na de voorgaande onthulling van de geheel nieuwe generatie Santa Fe , lag de komst van deze technische verwante Sorento al even op de loer. Kia wilde dat moment alleen voor later dit jaar bewaren, maar de ontwikkelaars lopen nu tegen de lamp.

De immense grille met bijzondere indeling laat zien dat dit de Sorento is die we eerder volledig gecamoufleerd in Duitsland voorbij zagen rijden. Ook de koplampindeling en de in tweeën gedeelde achterlichten zijn de herkennen van de spionagebeelden. Nu de camouflage echter is verdwenen, wordt alles een stuk duidelijker. Zo krijgt de dagrijverlichting een soort bliksemschicht-vorm direct onder de koplamp en lijkt een achterruitenwisser in de spoiler te worden verwerkt.

Voor de eerste keer worden we ook op de binnenkant van de nieuwe Sorento getrakteerd. Daar gaat Kia aan de slag met een geheel nieuw ontwerp waarbij de middentunnel heel breed uitpakt en een groot centraal scherm dat over lijkt te lopen in de digitale meters achter het stuur. In dit prototype wordt veel met zilverkleurige sierdelen gewerkt.

De officiële onthulling volgt zoals gezegd later dit jaar.