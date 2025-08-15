'Gloednieuwe' BMW's vrezen shredder: 'Dit is doodzonde'

In 2023 ging autovrachtschip Fremantle Highway bijna naar de bodem van de Noordzee na een felle brand aan boord. Net boven de Waddeneilanden dreef het schip met bijna 4.000 nieuwe auto's aan boord hulpeloos rond. Uiteindelijk werd het schip geborgen en bleken er nog heel wat auto's intact te zijn. Althans, op het oog. Je kunt je er iets bij voorstellen dat de fabrikant ze liever niet in de showroom ziet staan, gezien de historie van de auto's. Maar wat nou als uit onderzoek blijkt dat ze écht in orde zijn. Is het dan niet vreselijk zonde om er niks meer mee te doen en ze in de kiem te smoren? Dat is in elk geval wel wat een consortium van Nederlandse ondernemers vindt. Dat wil een partij van deze auto's (260 in totaal) op de markt brengen. BMW steekt er echter een stokje voor, want het merk vreest dat er toch gebreken zijn en is bang voor imagoschade.

Geen meter rijden

Ruim een jaar geleden stonden de auto's hier al en stelde BMW reeds dat de auto's vernietigd moeten worden. Onlangs, op 31 juli, oordeelde de rechter in Den Haag dat BMW zijn zin moet krijgen. Het consortium is uiteraard verbolgen en benadrukt dat de auto's in goede staat zijn. Om dat te staven, heeft men notarieel een willekeurige groep auto's geselecteerd aan een aantal inspecties onderworpen. Zo heeft de TÜV gekeken naar de technische staat en heeft SGS de auto's getest op de aanwezigheid van giftige stoffen (die er door de brand in het schip mogelijk op of in terecht zijn gekomen). De conclusie: de auto's zijn in goede staat en vormen geen gevaar voor de inzittenden. AutoWeek heeft de rapporten in kunnen zien.

Media waaronder AutoWeek mochten de auto's komen bekijken én ermee rijden om het zelf te ervaren. Dat liep alleen wat anders dan gehoopt. Er was een deurwaarder aanwezig die erop toezag dat de aanwezige journalisten niet in de auto's zouden rijden. BMW dreigt volgens het consortium anders met een strafeis van 250.000 euro per overtreding. We hebben dus niet kunnen proberen hoe ze rijden. Wel hebben we de auto's van dichtbij kunnen bekijken en we kunnen niet anders concluderen dan dat ze er knap bij staan. We hebben geen (brand)schades kunnen ontdekken. Je merkt hooguit hier en daar aan wat vuiligheid dat ze er al even staan. Dat lange stilstaan helpt natuurlijk niet, dus we kunnen ons zo voorstellen dat de auto's misschien op detailniveau in wat slechtere staat zijn dan een jaar geleden. Wel wordt ons op het hart gedrukt dat er af en toe auto's worden verplaatst om er nog iets beweging in te houden.

Sprankje hoop

Eén van de BMW's is eind vorig jaar op Nederlands kenteken gezet na keuring door de RDW. Volgens het consortium een belangrijk bewijs van de staat van de auto's. Ook deze BMW iX1 moet echter vrezen voor de shredder. Tenzij het consortium de rechter weet te overtuigen van een opmerkelijke gang van zaken aan BMW's kant en het oordeel van onlangs alsnog komt te vervallen. Dan is er wellicht toch nog wat hoop voor de auto's. Het opmerkelijke is dat er in Japan een partij 'Fremantle-auto's' in showrooms van een BMW-dochter is terechtgekomen. Dat bracht het Dagblad van het Noorden aan het licht. "We hopen nog steeds antwoord te krijgen op de vraag waarom de Fremantle-BMW’s in Japan wel veilig zijn en klaar stonden voor verkoop, terwijl ze hier levensgevaarlijk zijn en moeten worden vernietigd," aldus Ad Kornet, één van de betrokken ondernemers. "BMW heeft de rechtbank niet op de hoogte gebracht van het bestaan van deze voertuigen in eigen showrooms, terwijl zij daarvan wist. Daarmee is de waarheidsvinding ernstig geschonden," aldus advocaat Timme Geerlof, die het consortium vertegenwoordigt.

Je vraagt je wellicht af hoe deze auto's überhaupt ooit hier terechtgekomen zijn en waarom de ondernemers zo'n groot risico hebben genomen. Dat zit zo: de auto's zijn door een Taiwanese verzekeraar aan de ondernemers verkocht. Toen is er volgens het consortium vanuit BMW het bericht gekomen dat de auto's alleen mochten worden verkocht mits kopers zouden worden geïnformeerd dat het om Fremantle-BMW’s ging en dat er geen aanspraak kan worden gedaan op fabrieksgarantie. Later is BMW daar volgens de ondernemers op teruggekomen. Met de 'Japanse kwestie' en het vermeende draaien van BMW hoopt men de rechter te kunnen overtuigen om de vernietiging van de auto's niet door te laten gaan. De Rotterdamse ondernemers hopen het van harte, naar eigen zeggen niet alleen vanwege hun eigen portemonnee. "Dit is doodzonde," aldus Kornet, die zegt dat dit autoliefhebbers recht in het hart raakt.

Komende week gaat de rechtszaak verder. We zijn nog in afwachting van een reactie van BMW Nederland.