Ginetta kondigt nieuw model aan

In 1958 werd Ginetta uit de grond gestampt en na wat omzwervingen bij diverse eigenaren kwam het bedrijf in handen van LNT Automotive, een bedrijf onder leiding van voormalig coureur Lawrence Tomlinson. Onder zijn leiding kocht Ginetta de tevens kleine sportwagenfabrikant Fabio. Het sportwagentje van dat merk werd Ginetta F400 gedoopt, een model dat later werd doorontwikkeld en in 2011 als Ginetta G60 op de weg verscheen. Nu laat de producent weten dat het een nieuwe krachtpatser achter de coulissen heeft staan.

Volgens Ginetta is de nieuwkomer gebouwd rond een uit koolstofvezel vervaardigd buizenframe. Ook de koets die daar omheen wordt gevouwen is uit dat lichtgewicht goedje opgetrokken. Onder de kap krijgt een meer dan 600 pk sterke V8 een plek, een volgens Ginetta zelf ontwikkelde machine die wordt gekoppeld aan een sequentiële transmissie. Met die informatie moeten we het voorlopig even doen.