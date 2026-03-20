Het blijft aan de pomp tranen en prijsrecords regenen. De adviesprijs van een liter benzine stijgt met bijna drie cent. De prijsstijging van diesel is werkelijk immens. De adviesprijs van een liter diesel is met ruim 8 cent gestegen ten opzichte van gisteren.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10) is ten opzichte van gisteren met 2,8 cent gestegen naar €2,571. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. Benzine was al duurder dan ooit en dat betekent dat de benzineprijs ook vandaag weer een nieuwe recordhoogte heeft bereikt.

Wie diesel tankt, krijgt aan de pomp al helemaal een zenuwinzinking. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter diesel is in één dag met 8,4 cent gestegen naar €2,661. Dat treft naast eigenaren van een personenauto met dieselmotor vooral de commerciële sector. Het gros van de bestelbussen en vrachtauto's heeft immers een dieselmotor.

United Consumers berekent de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland: BP, Esso, Shell, Texaco en TotalEnergies. In de praktijk betaal je een prijs die dicht bij deze landelijke adviesprijs ligt meestal alleen op duurdere A-locaties, zoals tankstations langs de snelweg. De gemiddelde landelijke adviesprijs geeft vooral een indicatie van het prijsverloop van de brandstofprijzen.