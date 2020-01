Ghosn geeft zíjn verklaring

Het hoge woord is eruit: Carlos Ghosn heeft na veertien maanden eindelijk zijn eigen verklaring kunnen afleggen omtrent zijn grote fraude-aanklacht. De bijzondere ontsnapping van vorige week was daarvoor nodig. Hoe het verhaal gaat aflopen, moet de tijd gaan leren. Libanon heeft in ieder aangegeven niet in te gaan op het internationale aanhoudingsbevel van Ghosn.

Strak in pak, met een roze das om en een deels boze en vooral zure blik in zijn gezicht legt voormalig Nissan-topman een verklaring af voor het oog van tientallen journalisten. Dat doet hij in zijn thuisland Libanon waar de aangeklaagde topman vorige week naartoe wist te ontsnappen. Dat gebeurde nadat hem veertien maanden geleden in Japan het zwijgen werd opgelegd. Als voormalig topman van Nissan en met veel invloed bij de alliantie met Renault en Mitsubishi werd de stapel met aanklachten met de dag hoger en hoger.

Één ding is duidelijk tijdens de persconferentie: Ghosn vindt het een grote lariekoek. “Alle aanklachten tegen mij zijn ongegrond. Waarom hebben ze het onderzoek telkens weer verlengd? Waarom wilden ze me niet laten praten? Waarom hebben ze veertien maanden mijn geest proberen te breken zonder enig contact met mijn vrouw?”, vraagt Ghosn zich af terwijl hij druk met handen in de lucht heen en weer beweegt. "Er is geen democratisch land waarvan ik het bestaan weet waar je naar de gevangenis gaat voor dit soort beschuldiging, zelfs als ze wél correct zijn." Volgens hem was Nissan in blinde paniek en zocht het merk een slachtoffer. “Ik was 17 jaar lang een rolmodel in Japan, en toen ineens dit!"

Ghosn probeert tijdens de conferentie zijn kant uit te leggen aan de hand van verschillende voorbeelden. Met documenten die op een groot scherm achter hem worden geprojecteerd, legt hij uit dat de aanklagers volgens hem liegen. “Ik ben hier om mijn naam te zuiveren. De aantijgingen zijn niet waar en ik had nooit gearresteerd mogen worden.” Verder legt hij uit hoe zijn arrestatie op het vliegveld verliep, hoe hij onterecht acht uur per dag werd verhoord zonder dat zijn advocaat daarbij aanwezig was en onder welke erbarmelijke omstandigheden hij leefde in de Japanse cel waar hij bijvoorbeeld maar twee keer per week mocht douchen of amper daglicht zag.

Ghosn noemt verder de ontsnapping uit Japan de moeilijkste beslissing van zijn leven. “Maar met een veroordelingspercentage van 99,4 procent had ik geen keuze. Ik zou anders in een Japanse cel belanden totdat ik mijn laatste adem uitblaas.”

Tijdens een heuse Q&A vraagt een Franse journaliste of zij de documenten mag inzien waar Ghosn het afgelopen uur op doelde. Carlos reageerde hierop en vertelde dat het tot nu toe allemaal te hectisch was, maar dat hij dit wel wil gaan regelen. Hij hoopt dat de juiste mensen nu hun mond gaan opentrekken.