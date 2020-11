Gevallen Nissan-topman Ghosn krijgt bijval van VN

Eind vorig jaar vluchtte Carlos Ghosn uit Japan, nadat hij daar meermaals in de gevangenis en onder huisarrest was gesteld. De voormalig Renault-Nissan-topman is in Japan aangeklaagd op verdenking van fraude toen hij aan het roer van Nissan stond. De rechtszaak hierover is inmiddels begonnen in Japan, ook al zit Ghosn nog steeds in Libanon. Ghosn verklaarde vlak nadat hij in Libanon opdook al dat hij zijn behandeling in Japan met verschillende opvolgende arrestaties schandalig vond. Op dat punt krijgt hij nu bijval van de Verenigde Naties.

De mensenrechtenraad van de VN boog zich over de zaak en concludeert dat Japan 'onwettig' heeft gehandeld door Ghosn telkens weer vast te zetten. "De herhaalde arrestatie van de heer Ghosn lijkt een misbruik te zijn van de procedure die bedoeld was om ervoor te zorgen dat hij in hechtenis bleef. Dit terugkerende patroon van detentie was een buitengerechtelijk procesmisbruik dat geen wettelijke basis kan hebben onder het internationaal recht", citeert Automotive News op basis van een verklaring van de VN. De raad noemt deze behandeling van Ghosn 'fundamenteel oneerlijk'. Het is maar de vraag hoeveel juridische waarde deze uitspraken van de VN hebben, maar het kan Ghosn ongetwijfeld voor een deel sterken in zijn verdediging.