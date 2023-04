Geur van nieuwe auto potentieel zeer schadelijk

De door velen als lekker betitelde geur van nieuwe auto’s wordt veroorzaakt door vluchtige organische stoffen die worden afgegeven door leer, plastic en vinyl, maar ook door chemicaliën die worden gebruikt om auto-onderdelen te bevestigen en af te dichten. Helaas zitten daar ook gevaarlijk stoffen tussen. Wanneer je elke dag slechts 30 minuten in een nieuwe auto zit, word je blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van de kankerverwekkende stoffen formaldehyde en acetaldehyde. Dat concluderen onderzoekers van Harvard University en het Beijing Institute of Technology.

De onderzoekers maten de concentratie van de twintig veelvoorkomende chemicaliën in de lucht van nieuwe auto’s terwijl die twaalf dagen achter elkaar buiten geparkeerd stonden. De hoeveelheid formaldehyde lag 35 procent boven de limiet. De hoeveelheid acetaldehyde was 61 procent hoger dan de norm. Blootstelling aan hoge niveaus van formaldehyde kan myeloïde leukemie en zeldzame kankers veroorzaken in de neusbijholten en neusholte. Acetaldehyde is door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) gecategoriseerd als een waarschijnlijk kankerverwekkende stof voor de mens. Overigens kwamen er in 2021 in een vergelijkbaar onderzoek van de Universiteit van Californië naar buiten dat ook de kankerverwekkende stoffen benzeen en formaldehyde de veilige niveaus overschreden. Dat gebeurde al tijdens autoritten van slechts 20 minuten.

Gelukkig zit de auto-industrie niet stil en wordt er door steeds meer autofabrikanten meer gebruikgemaakt van andere stoffen (soms op waterbasis) die minder of geen gassen loslaten. Ook het gebruik van meer natuurlijke materialen neemt toe. Een eenvoudige manier om toch zoveel mogelijk het inademen van teveel gassen te voorkomen, is door de ventilatie in de auto aan te zetten en daarbij niet de recirculatiestand te gebruiken. Je kunt als het aangenaam weer is natuurlijk ook gewoon een raampje open doen.