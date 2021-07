Gestolen oldtimers gevonden bij grootschalige politieactie

Een internationaal opererende bende autodieven is dinsdag tegen de lamp gelopen bij invallen in Nederland, België en Duitsland. Er zijn tientallen gestolen klassieke auto's opgespoord.

Nederlandse, Duitse en Belgische politiemensen hebben dinsdagochtend invallen gepleegd in een groot aantal panden in Nederland, België en het drielandenpunt bij Aken/Vaals. De actie is gericht tegen een internationaal opererende bende van auto- en motordieven.

In het drielandenpunt bij Vaals zijn vijf arrestatiebevelen uitgevaardigd, maakte de Duitse politie dinsdag bekend. In totaal zijn zo’n vijftig oldtimers en motoren gestolen ter waarde van een kleine €4 miljoen, aldus de politie.

De grootschalige doorzoekingen vinden sinds de vroege ochtenduren plaats. Sindsdien is voor ruim €700.000 aan geld en goederen in beslag genomen. Het Duitse Openbaar Ministerie komt met meer informatie tijdens een persconferentie in Düsseldorf woensdagmiddag.

Autodiefstal is in ons land gelukkig op z'n retour, maar het is nog altijd vaak raak. In 2020 werden 9.671 auto's gestolen. Vooral drie jaar oude auto's blijken bovengemiddeld vaak het doelwit te zijn. In het geval van deze bende blijkt het echter vooral om klassiekers te gaan. Het is nog niet bekendgemaakt welke modellen onder meer aangetroffen zijn. De foto van de klassieke Porsche 911 boven dit artikel is van een diefstal uit 2016.