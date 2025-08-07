Ga naar de inhoud
Gerommel bij Lotus: 'Europese baas na paar maanden al weg'

Onrust

Lotus in Hethel
Joas van Wingerden

Lotus lijkt momenteel niet bepaald door een stabiele fase te gaan. Er is gedoe rond de productielocaties en nu is ook de Europese baas na een paar maanden alweer weg.

Het lijkt erop dat Lotus' Europa-chef Matt Windle de handdoek al na een paar maanden in de ring heeft gegooid. Windle trad vier maanden geleden aan, maar volgens The Financial Times is Windle alweer op weg naar de uitgang. Hij zou al enkele topvergaderingen aan zich voorbij hebben laten gaan. Windle volgde op zijn beurt Dan Balmer op, die ook al na enkele maanden opstapte.

Het vertrek van Windle zou verband houden met het gerommel rond Lotus' productielocaties. Eind juni kwam naar buiten dat Lotus overwoog te vertrekken uit Hethel en zelfs uit het Verenigd Koninkrijk, om in de VS auto's te gaan bouwen. Even later verklaarde Lotus dat het blijft waar het is. Windle maakte zich eerder in het jaar nog hard voor uitbreiding van de productie in Hethel. Het is afwachten wat zijn vertrek betekent voor de plannen.

