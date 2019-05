Gereden: Porsche Cayenne Coupé

Cross-over-coupés: een gaatje dat Porsche nog niet had gevuld. Daar komt binnenkort verandering in, want de Porsche Cayenne Coupé is aanstaande. Wij rijden vandaag en morgen onze eerste kilometers in de Cayenne met nét wat meer stijl en klasse.

Het is knap hoe Porsche dat gedaan heeft: de Coupé valt op het eerste oog amper op voor wie de gewone Cayenne al kent - en wie doet dat nu niet? Of dat nou een compliment is aan het bestaande model, dat is aan eenieder zelf om te bepalen. Pas bij een twee blik zie je dat de Coupé echt een veel schuinere daklijn heeft, iets waarmee hij weer wat meer neigt naar de oer-lijnen van het merk. Fijn voor degenen die de Cayenne ooit een vloek in de Porsche-kerk noemden, maar intussen wel zo ver in hun leven zijn dat een SUV gewenst of zelfs bittere noodzaak is.

Morgen rijden we de meest eenvoudige motorisering met drieliter V6 en 340 pk, vanmiddag zijn we even kort op weg met het klapstuk, de Turbo: V8, vier liter slagvolume en 550 pk. Wat dat betreft misschien wel de meeste gepaste motor, want Porsche wil de Coupé net wat hoger positioneren dan de gewone Cayenne. Daarom krijg je het Sport Chrono-pakket standaard op alle versies. De Turbo heeft bovendien driekamer-luchtvering met een hele bult elektronica die dingen doet waar de wetten der natuur dwars (en tevergeefs) voor liggen. Dat betekent dat je ontstellend hard de bocht door kunt zonder het onderstel in de war te jagen. De auto blijft nagenoeg waterpas en stuurt vlijmscherp tot op de grens. De motor blijft lange tijd vrij netjes op de achtergrond en begint richting vollast ineens te brullen alsof hij iets in te halen heeft.

De schuine daklijn gaat uiteraard ten koste van de interieurruimte, maar om de pijn daarvan zo veel mogelijk te verlichten is de achterbank 30 mm lager geplaatst, zodat je achterin geen nekpijn riskeert.

Tot zover onze eerste, beknopte indruk. De volledige rij-impressie van de Porsche Cayenne Coupé verschijnt binnenkort in AutoWeek.