George Russell vervangt Hamilton bij GP Sakhir

Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton kan komend weekend niet deelnemen aan de Grand Prix van Sakhir in Bahrein omdat hij besmet is met het coronavirus. Nu is bekend geworden dat Williams-coureur George Russell in zijn plaats de bolide van Mercedes bestuurt. Russell rijdt normaal gesproken voor Williams in de achterhoede, maar krijgt nu dus plots de beste auto van het veld tot zijn beschikking. Jack Aitken, de reservecoureur van Williams, neemt de lege plek in die Russell bij zijn eigen team achterlaat. De Formule 2-coureur reed nog niet eerder een Grand Prix, maar kwam al wel in actie in Russells auto in een vrije training eerder dit seizoen.

Russell, die twee jaar geleden nog kampioen werd in de Formule 2, heeft zoals gezegd plots een podiumwaardige auto tot zijn beschikking komend weekend. De Mercedes geldt als de beste auto van het veld, terwijl Russell normaal gesproken in één van de langzaamste auto's rijdt. Helemaal onbekend is de Brit niet met de Mercedes; hij reed eerder al trainingen en een bandentest voor het team. Daarbij heeft hij ook de status van Mercedes-junior. Vanwege zijn ervaring en band met het team is hij dan ook een logische vervanger voor Hamilton. Mercedes' reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez vissen dus achter het net, maar voor hen is een deelname aan een Grand Prix ook al veel langer geleden.