Genève-journaal deel 2: minder dik, maar ook relevanter

De halve redactie van AutoWeek stond klaar om de Autosalon van Genève voor je te verslaan, maar het coronavirus leidde tot annulering van de belangrijke autobeurs. Toch brengen we je in vier video's het belangrijkste nieuws, want uiteraard komt al dat nieuwe blik wel vrij via de digitale kanalen. In dit tweede deel ruilen we pk's in voor relevantie en zoomen we in op meer alledaagse, maar daardoor wel erg belangrijke nieuwkomers.