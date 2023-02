'Genesis X Convertible gaat in productie'

Genesis zorgde in november voor een verrassende visuele traktatie met de X Convertible. Een direct als Genesis herkenbaar studiemodel met een bijzondere combinatie: een elektrische aandrijflijn en een hardtop. Het blijft niet bij een eenmalige vingeroefening, want de Genesis X Convertible gaat werkelijk in productie.

Officieel heeft Genesis zich nog niet uitgelaten over productieplannen voor de Genesis X Convertible, maar als we een voormalig topman van de Amerikaanse Genesis-dealerorganisatie mogen geloven, komt die echt. Aan Automotive News laat de man, die nu zelf nog aan het roer van een Amerikaanse Genesis-dealer staat, weten dat niemand minder dan Luc Donckerwolke het heugelijke nieuws heeft gedeeld. De Belgische hoofdontwerper van Genesis bereidde de dealers voor op de komst van de X Convertible tijdens een jaarlijkse dealervergadering.

Wanneer de productieversie van de Genesis X Convertible te verwachten is, is nog niet bekend. Waarschijnlijk duurt het nog wel even, omdat er verder nog niets over bekend is. Het studiemodel oogde al redelijk productierijp en is zoals gezegd een behoorlijk uniek geval met zijn elektrische aandrijflijn en hardtop. In het wegklapbare dak zitten glazen panelen die ook met het dak omhoog het idee moeten geven dat je in een open auto zit. Of dat het productiestadium haalt, is nog maar de vraag.

Ook is het nog even spannend welke aandrijflijn Genesis in de auto levert. Met de Electrified G80 heeft Genesis al een relatief hoog in de markt staande EV, mogelijk leent de X Convertible daar zijn techniek van. Logischer lijkt het dat Genesis de auto ontwikkelt op het nieuwe voor alle segmenten bestemde dedicatedeM-platform. Op die basis moeten vanaf 2025 nieuwe EV's van de Hyundai Motor Group verschijnen.