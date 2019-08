Genesis werkt aan elektrische SUV

Het op zichzelf staande luxelabel van de Hyundai Motor Group, Genesis, heeft een bijzonder verpakte mule van een elektrische SUV de weg opgestuurd. Door de unieke verpakking is het verder gissen waarmee we te maken hebben.

Op het eerste oog legt onze spionagefotograaf een Kia Niro vast. De dichte grille verklapt dat het om een elektrische e-Niro gaat. Kijken we echter iets aandachtiger, dan wordt gelijk duidelijk dat er enkel delen van de koets zijn gebruikt om te verstoppen wat zich daaronder bevindt. In de wandelgangen wordt gesproken over een mule waarmee Genesis op pad is. Inderdaad, het luxe merk dat naast Hyundai en Kia in Zuid-Korea en de Verenigde Staten wordt gevoerd.

Van dat merk weten we dat het druk in de weer is met een SUV: de GV80. Van deze auto hebben we al ingepakte versies rond zien rijden. Dat belooft echter een SUV van een flink formaat te worden. Hoewel de wielbasis van de e-Niro die we hier zien een aardig maatje groter is, lijkt het niet waarschijnlijk dat hij zó groot wordt. We verwachten dan ook dat Genesis bezig is met een elektrische SUV die onder de GV80 komt te staan.

Op kortere termijn verwachten we de onthulling van de G80: een sedan met sportieve genen.