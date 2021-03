Genesis stoomt elektrisch studiemodel klaar

Hyundai onthulde onlangs de Ioniq 5 en Kia volgde niet lang daarna met de EV6. Nu is hun luxe broertje Genesis aan zet en naar verwachting is de 'JW' de auto die we als eerste te zien krijgen. Genesis deelt nu echter een teaservideo waarin we een elektrisch aangedreven conceptauto te zien krijgen die op een andere EV vooruitloopt. Er komt ook een elektrische GV70, maar daar lijkt het ook niet om te gaan. We zien, vooral aan de achterkant, dat het in dit geval om een sedan gaat.

Genesis registreerde onlangs diverse opvallende modelnamen, waaruit blijkt dat er elektrische versies van diverse modellen in het vat zitten. Het gaat dan ook vrijwel zeker om een conceptauto die vooruitblikt op een nieuwe generatie van één van Genesis' sedans. De G90 is met z'n zes jaar de oudste van het huidige stel, dus mogelijk is dit een voorbode op een nieuw en dus elektrisch aangedreven vlaggenschip. Woensdag krijgen we het te zien.