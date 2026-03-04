Dat Genesis naar Nederland komt, wisten we allang. Het luxemerk van Hyundai kondigde zijn Europese en Nederlandse debuut lang geleden al aan, al duurde het lang voordat de plannen concreet werden. Het startschot van Genesis klinkt in Nederland met drie elektrische modellen: de GV60, de Electrified GV70 en de Electrified G80. De GV60 is een compacte elektrische cross-over die op een puur voor EV's bestemd platform (E-GMP) staat. De Electrified GV70 en Electrified G80 zijn elektrische varianten van achtereenvolgens de GV70 en G80 met verbrandingsmotoren.

Genesis GV60

De Genesis GV60 is een zogenoemde dedicated EV en deelt zijn modulaire E-GMP-platform dan ook met de Ioniq-modellen van Hyundai. De GV60 werd al in 2021 gepresenteerd en is inmiddels al gefacelift. Hij heeft een sterk aflopende daklijn, is 4,55 meter lang en moet een WLTP-bereik tot 561 kilometer halen. Met welke aandrijflijnen de GV60 in Nederland leverbaar wordt, weten we nog niet. Op de internationale markt is de Genesis GV60 er met 228 pk op de achterwielen en met een 84-kWh accu, maar ook met vierwielaandrijving, 318 pk en een 84-kWh accu. Er is zelfs een heuse Performance-versie die 435 pk op de been brengt, en dan hebben we het niet eens over de snikhete GV60 Magma. Snelladen kan met maximaal 350 kW.

Genesis Electrified GV70

De Genesis GV70 is een SUV in het segment van de BMW X3. Het 4,7 meter lange model bestaat al sinds 2020 en sinds 2021 is er ook een volledig elektrische variant van die Electrified GV70 heet. Die elektrische variant heeft 800-volt hardware, is voorzien van een 84-kWh accu en heeft twee samen 435 pk sterke elektromotoren. Genesis mikt op een elektrisch bereik van 479 kilometer. Rap is deze SUV ook: al in 4,4 seconden zoemt hij vanuit stilstand naar 100 km/h. Snelladen kan met 350 kW.

Genesis Electrified G80

Net als de Electrified GV70 is de Electrified G80 een elektrische versie van een model dat in beginsel verbrandingsmotoren heeft. In het geval van de Electrified G80 is dat uiteraard de Genesis G80. De Genesis G80 is een vijf meter lange sedan met een relatief sterk aflopende daklijn. In de bodem zit een 95,4-kWh accu en daaruit perst de G80 zo'n 570 elektrische kilometers. Net als de Electrified GV70 kan ook deze elektrische sedan met 350 kW snelladen.

Uitgebreide technische specificaties voor de Nederlandse markt volgen - net als de prijzen - later.