Genesis onthult X3-concurrent GV70

Eind oktober gaf Genesis al de eerste foto's vrij van de GV70. De GV70 is de tweede SUV van het merk, een auto die het in tegenstelling tot grote broer GV80 niet op moet nemen tegen auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. Nee, met de GV70 richt Genesis zijn pijlen op diens kleinere zustermodellen, respectievelijk de X3 en GLC, en op SUV's als de Lexus NX en Lincoln Corsair. Ditmaal geeft Genesis meer dan slechts een stel afbeeldingen van de GV70 vrij.

Zo is nu ook bekend welke machines de GV70 gaan aandrijven. De instapmotor is een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, een turboblok dat 304 pk en 422 Nm over de wielen verdeeld. Dat kunnen zowel alleen de achterwielen als alle vier de wielen zijn. Een stap boven de 2.5T staat de 3.5T, een 3,5-liter grote zescilinder die 380 pk en 540 Nm opwekt. Deze altijd vierwielaangedreven versie helpt de GV70 in 5,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Dieselen kan ook en wel met een 210 pk en 441 Nm sterke 2.2 viercilinder. Net als de 2.5T is ook deze motorversie met zowel vier- als achterwielaandrijving te krijgen. Elke motorvariant valt te combineren met een Sport Package dat niet alleen een reeks zwarte details, maar ook een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel, speciale wielen, sportiever ogend bumperwerk en andere uitlaatpijpen naar de GV70 brengt.

Uiterlijk

De GV70 is een échte Genesis en dat betekent dat de SUV op designvlak netjes aansluit bij zijn zustermodellen. Net als de GV70, G70, G80 en G90 heeft de GV70 koplampen die uit twee lagen bestaan en van elkaar gescheiden zijn door een strook plaatwerk. Tussen de koplampen zit een forse schildvormige grille. Net als voorop is de verlichting achterop opgesplitst. De GV70 heeft ten opzichte van de GV80 een vlakker liggende achterruit en een sterker aflopende daklijn. Het interieur is net als dat van de reeds genoemde overige modellen van Genesis met een klassieke, maar tevens enigszins minimalistische designsaus overgoten. Opvallende details zijn de hoge brede middentunnel, het ovale paneel waarin de bedieningselementen zijn ondergebracht en de over de gehele breedte van de cockpit lopende uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem.

Veiligheidssystemen

Wat actieve en passieve veiligheidssystemen betreft, zit het in de GV70 wel snor. Genesis stelt een uitgebreid pakket systemen beschikbaar waaronder Forward Collision Avoidance, actieve dodehoekdetectie, adaptieve cruise control dat samenwerkt met onder meer het navigatiesysteem en Highway Driving Assist II waarmee je semi-autonoom over de snelweg kunt. Rear Cross Traffic Alert komt daar nog eens bij, hetzelfde geldt voor Parking Collision-Avoidance Assist.

Europa

Waarom de GV70 interessant is voor Europa? De SUV waarvan de letters 'GV' in de modelnaam staan voor Genesis Versatile, komt namelijk mogelijk ook naar ons deel van de wereld! Genesis maakt zich op voor een Europese marktintroductie. Met name de G70, een sedan waar ook een shooting brake van komt, is voor de Europese markt interessant. Die tegenspeler van auto's als de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse kan het hier niet alleen rondboksen. Een SUV van middelgroot formaat past daar zeker goed bij. De G80en G90, respectievelijk concurrenten van auto's als de 5- en 7-serie, zullen hier een kleinere rol van betekenis hebben.