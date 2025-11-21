Genesis heeft al eens eerder een sportauto in Magma-kledij laten zien, maar die X Grand Berlinetta was wel erg fictief. De nieuwe Genesis Magma GT Concept is nog steeds een concept-car, maar ziet er wel een stuk productierijper uit dan zijn indirecte voorganger. Totaal anders is hij trouwens ook. Dit is geen doorontwikkeling van de X Berlinetta, maar echt een compleet nieuwe auto. Waar de Berlinetta nog een ellenlange neus had die een voorin geplaatste motor suggereert, is de GT nadrukkelijk een auto waarbij de eventuele benzinemotor achter de stoelen wordt geplaatst. Het design heeft met die vizier-achtige raampartij wat Koenigsegg-achtigs en het geheel ziet er even strak als sportief uit. Technische specificaties zijn er niet, al hint Genesis wel naar die middenmotor en lijkt dit dus geen volledig elektrische auto te worden. Wat het ook niet moet worden, is een bikkelharde raceauto. Genesis stelt dat de Magma GT ‘moeiteloze kracht’ moet bieden. De auto moet de naam GT eer aandoen en niet alleen brute kracht en sportiviteit bieden, maar ook luxe.

Maar wat wil Genesis nu precies met deze auto? Er lijkt toch echt een productieversie van te komen, die dan moet fungeren als ‘halo car’ voor het merk Genesis en het label Magma. Een auto die tot de verbeelding moet spreken dus, en beide namen bijna magisch moet laten klinken. Ook lijkt Genesis raceplannen te hebben met een uitgeklede versie van deze auto, uiteraard ook om aandacht te genereren voor het sportieve Magma-label. Wanneer? Dat is onbekend, maar we verwachten in het komende jaar wel meer te horen over deze auto.

De eerste productieauto die de naam 'Magma' draagt bij Genesis, is vandaag trouwens ook onthuld. Dat is de elektrische GV60 Magma, die wat minder heftig maar ongetwijfeld ook minder onbereikbaar is.