Genesis 'Ioniq 5' opnieuw onderweg

Dat Genesis aan zo’n auto werkt, is al even bekend. Het is ook logisch, want moederbedrijf Hyundai wil de E-GMP-basis uiteraard over zoveel mogelijk verschillende auto’s uitsmeren. Dat het daarbij ondanks die uniformiteit niet vies is van het aanbrengen van verschillen, bewijzen de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. De auto’s delen een platform, maar onder meer de wielbasis en het motorvermogen zijn nét even anders.

Dat zal bij de Genesis niet anders zijn. De auto krijgt bovendien een eigen koets, al moet gezegd dat er wel wat visuele overeenkomsten met de EV6 zijn. Zo vinden we de oplopende raamlijn ook hier terug, net als zwarte A-stijlen. De Genesis lijkt wat korter en meer gedrongen dan z’n non-premium-broertje. Het is een echte cross-over, die de grote wielkasten van een SUV combineert met een hatchback-achtige koets en een vrij vlak liggende achterruit.

Opvallende details zijn ook al zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat ook deze Genesis over de horizontaal opgesplitste koplampen beschikt. De rest van de neus is nog stevig afgeplakt, maar toch schemert er al wel een stevige grille met het kenmerkende ruitjesmotief door. Wel lijkt deze lager geplaatst dan bij de reeds bekende Genesis-modellen. De motorkap, of eigenlijk voorklep, overschaduwt de gehele neus en loopt net als bij de Ioniq 5 en EV6 van wielkastrand tot wielkastrand.

De elektrische premium-Koreaan, die achter de schermen als Genesis JW EV te boek staat, is een regelrechte concurrent van auto’s als de Tesla Model Y en Audi’s nieuwe Q4 E-Tron. Een vrij compacte premium-EV dus. De auto moet nog dit jaar verschijnen en zal dat ook in Europa doen.

De Genesis ‘JW’ is niet de enige EV die Genesis op de planning heeft staan. Zo levert het merk ook de Electrified G80, een volledig elektrische versie van de G80-sedan.