Genesis in Europa: verkoop aan huis, elektrisch naar Nederland

Genesis is gearriveerd in Europa, maar nog niet in Nederland. In Duitsland staken we al even ons licht op bij het luxemerk van Hyundai, om te zien hoe ze daar te werk gaan. Dat is op een andere manier dan gebruikelijk.

“Het grote verschil tussen echte start-ups en een nieuw merk van een bestaande grote autobouwer, zoals wij, is dat wij al een bepaalde werkwijze hebben. Wij kunnen dus niet zomaar een paar ‘stores’ openen, maar willen een goed doordacht en serieus logistiek proces. Dat kost tijd”, vertelt Vladislav Alexiev van Genesis Europa.

Echte dealers openen is echter duur en lijkt in deze beginfase - Genesis speelt nog een kleine rol - te complex. Daarom worden potentiële klanten nu direct gekoppeld aan een ‘Genesis Personal Assistant’, ofwel GPA. Wil je een proefrit? Geen probleem, de GPA brengt het gewenste model in een trailer naar je toe. De Assistent begeleidt thuis of op kantoor het samenstellen en komt de auto na aanschaf op de gewenste locatie afleveren. Bij onderhoud hoeft de klant nergens naartoe: de auto wordt gehaald en teruggebracht.

Genesis benadrukt uiteraard ook graag dat deze oplossing betekent dat de klant zo min mogelijk tijd kwijt is aan noodzakelijkheden rondom de auto, wat veel kopers in de hogere prijsklasse ongetwijfeld waarderen. Het Koreaanse merk is echter realistisch genoeg om te beseffen dat het haal- en brengmodel alleen werkt ‘tot een zekere omvang’. Met andere woorden: als Genesis straks serieuze aantallen draait, gaat het verkoopmodel weer op de schop.

Genesis heeft voor de eigen organisatie ook nu al centrale locaties waar (demonstratie-)auto’s gehaald en gebracht worden, maar dat zijn plaatsen waar klanten alleen op speciaal verzoek worden ontvangen. In principe zijn het vooral logistieke centra, aanvankelijk op één plek per land en later indien nodig op meerdere locaties.

Door de centrale organisatie kan en zal Genesis werken met heldere prijzen, die overal in Europa los van eventuele belastingen en valutaverschillen hetzelfde zijn.

Nederland

De vraag wanneer Genesis precies naar Nederland komt, is al vaak gesteld. Als EV-voorloper zijn wij het inmiddels gewend om tot de introductielanden van nieuwe merken te behoren, maar Genesis is van start gegaan in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de grotere focus op elektrische modellen heeft Genesis Nederland nu wel in het vizier voor de eerstvolgende Europese uitbreiding. Het merk zegt echter niet gehaast te werk te gaan en zijn zaken eerst in de genoemde landen op orde te willen hebben, voordat het aan uitbreiding denkt. Het jaar 2024 wordt voorzichtig genoemd, maar dat staat absoluut niet vast.

De kans is levensgroot dat Genesis in Nederland alleen elektrische modellen zal leveren, aangezien het vanaf 2025 toch al louter EV's wil lanceren. Op dit moment biedt het merk er drie aan: de Electrified GV70, de Electrified G80 en de GV60. Laatstgenoemde staat op e-GMP-basis en is dus het technische broertje van de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. De GV70 en G80 zijn gebaseerd op bestaande, gelijknamige modellen met verbrandingsmotor. De GV70 is een auto van BMW X3-formaat, de G80 kan zich meten met een model als de 5-serie.