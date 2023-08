De Genesis GV80 werd in 2020 gepresenteerd en is inmiddels dus zo'n drie jaar oud. Van Genesis' concurrent van SUV's als de Mercedes-Benz GLE en BMW X5 bestaat in tegenstelling tot van zijn tegenspelers géén variant met een sterker aflopende daklijn. De GLE en X5 hebben immers de GLE Coupé en X6 als 'dynamischer' gelijnde alternatieven. Maar ook Genesis gaat het pad van de 'SUV met sterk aflopende daklijn' bewandelen. Het bewijs zie je op deze set spionageplaten.

Eerlijk is eerlijk: dat de Genesis GV80 een Coupé-broertje krijgt is geen verrassing. In april dit jaar liet het immers al de Genesis GV80 Coupé Concept zien. Dat was al een behoorlijk productierijp ogende GV80 waarbij het dak vanaf het punt tussen de A- en B-stijlen al rap omlaag dook. Het testexemplaar op deze foto's volgt die lijn, maar er is meer interessants.

De GV80 is zoals gezegd inmiddels een jaar of drie oud en dat betekent dat Genesis de nieuwe GV80-variant natuurlijk niet uitbrengt als het kort daarop het model een facelift geeft. Genesis lijkt de komst van de GV80 Coupé dan ook samen te laten vallen met de introductie van de gefacelifte GV80. Op dit testmodel zien we dan ook koplampen met een vernieuwde lichtsignatuur die meer lijkt op die van de jongere G90. Of de met elkaar verbonden achterlichten van de GV80 Coupé Concept het productiestadium halen, valt nog te bezien.