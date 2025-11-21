Genesis GV60 Magma is eerste ‘hete’ Genesis

Genesis lanceert zijn al eerder aangekondigde sportlabel Magma nu eens niet in Amerika of Azië, maar gewoon in Europa. De even knaloranje als elektrische GV60 Magma is de eerste van een ongetwijfeld lange reeks performance-modellen.

De Genesis GV60 Magma staat misschien nog wel enigszins op je netvlies, want Genesis liet eerder al eens een conceptversie zien. De auto boven dit verhaal is echter de definitieve productieversie, die inmiddels in Frankrijk is onthuld. In Frankrijk? Jazeker. De focus ligt momenteel erg op Europese expansie bij Genesis. Dat verklaart ongetwijfeld ook de keuze voor de elektrische en compacte GV60 als ‘lanceerinstallatie’ voor Magma. Het feit dat de GV60 zijn platform met de Hyundai Ioniq 5 deelt en de Hyundai Ioniq 5 N dus als technische basis kon vinden, speelt er overigens een minstens zo grote rol bij. Net als de Ioniq 5 N heeft de Genesis GV60 Magma tot 650 pk en 790 Nm te vergeven, goed voor een 0-200-sprint in 10,9 seconden en een top van 264 km/h. En 0-100? Dat geeft Genesis nog niet eens op, maar reken op iets dat sterk lijkt op de 3,4 seconden die voor de Ioniq 5 N wordt opgegeven.

Misschien nog wel belangrijker dan die brute kracht is dat de GV60 Magma ook de gefingeerde ‘versnellingen’ en het motorgeluid van de Ioniq 5 N krijgt. Spektakel gegarandeerd dus, weten we inmiddels. Ten opzichte van de reguliere GV60 staat de auto 2 centimeter dichter bij het asfalt. Een elektronisch sperdifferentieel, grotere remmen en 21-inchwielen met plakrubber moeten zorgen voor aansprekende rijeigenschappen.

Optisch moet deze auto natuurlijk ook aansprekend zijn, en dat doet hij niet alleen met die knaloranje lak en grote wielen. De GV60 Magma heeft een unieke voor- en achterbumper en een nogal opvallende achterspoiler. Het interieur is grotendeels zwart, maar dan wel aangevuld met oranje stiksels die het geheel een extra sportieve uitstraling geven.

En wanneer kunnen we deze GV60 Magma precies in Nederland verwachten? Dat weten we officieel nog niet, maar Genesis komt wel in 2026 naar Nederland. Tel daarbij op dat de focus hier extra op elektrificatie zal liggen en de GV60 absoluut de grootste kanshebber van het gamma is, en de komst van de Magma lijkt onvermijdelijk.

Het AMG van Genesis

Genesis is het premiummerk van Hyundai en als premiummerk kun je natuurlijk niet zonder sportlabel. Magma is dan ook voor Genesis wat AMG is voor Mercedes, M voor BMW, RS voor Audi en F voor Lexus. Er komen nog veel meer Magma-modellen aan, zoals eerder ook aangekondigd met een reeks-concept-cars. Daar zou ook een heuse ‘halo car’ bij kunnen zitten, een sportauto die het label tractie moet geven zoals een AMG GT dat doet voor AMG. Maar daarover later meer.