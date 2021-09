Genesis GV60 herkent zijn eigenaar

Bij veel nieuwe auto's hoef je je sleutel al niet meer aan te raken om de auto te openen en starten. Keyless entry en keyless go zijn immers al een tijdje onder ons. Het kan nog specialer, vindt Genesis. Dat komt bij de gloednieuwe volledig elektrische Genesis GV60 aan het licht.

De GV60 krijgt namelijk onder meer een infraroodcameraatje in de B-stijl (foto 4) dat in staat is om gezichten te herkennen. De auto opent zich voor mensen die vooraf hun gezicht via het cameraatje hebben geregistreerd. Er kunnen beelden van maximaal twee personen worden opgeslagen. Volgens Genesis moet het systeem ook in het donker en met regenachtig prima werken. Een groot voordeel is volgens Genesis dat bestuurders niet altijd een sleutel bij de hand hoeven te houden, maar het grote verschil met keyless entry is dat de sleutel ook gewoon in de auto kan blijven liggen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je gaat zwemmen of hardlopen. De sleutel blijft dan immers veilig en droog achter slot en grendel in de auto zelf.

Wie eenmaal in de auto zit, kan ook in no time alle persoonlijke instellingen oproepen en de auto starten. Dat kan met een vingerafdrukscanner. Op zich geen baanbrekende technologie, maar in combinatie met de gezichtsherkenning is daarmee een sleutel echt vrijwel overbodig om in te stappen en weg te rijden. De Genesis GV60 is een zustermodel van de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 en komt zo goed als zeker naar Europa. Meer over de Genesis GV60 lees je hier.