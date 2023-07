Genesis G90 strijkt neer in Europa

Alweer anderhalf jaar geleden maakten we kennis met de Genesis G90. Het Zuid-Koreaanse antwoord op auto's als de Mercedes-Benz S-klasse en BMW 7-serie. Eerst kregen we de buitenkant te zien en uiteindelijk ging het doek ook van het bijzondere interieur van de G90. Genesis zou zijn topmodel aanvankelijk niet naar Europa brengen, maar daar is het op teruggekomen. De in thuisland Zuid-Korea al even leverbare G90 is nu ook klaargemaakt voor de Europese markt.

Op de Duitse, Zwitserse en Britse websites van Genesis is de G90 voor Europa al uitgebreid te bewonderen. Het lijkt voorlopig nog wel vooral om foto's te gaan die al bij de introductie van de G90 geschoten zijn en met photoshop is er een Duitse kentekenplaat op de auto gezet. We hoeven dus geen opvallende uiterlijke nieuwigheden te verwachten bij de Europese G90. Ook op technisch vlak komen we niet geheel verrassend bekende dingen tegen. Zo krijgt de Europese G90 een 415 pk sterke versie van de 3,5-liter biturbo V6 die onder meer ook in de G80 leverbaar is. De aandrijving gaat over alle vier de wielen en schakelen gaat met een achttraps automaat. Genesis geeft Duitse, Zwitserse en Britse klanten nu de kans om hun interesse kenbaar te maken, prijzen volgen nog.

Het is nog even de vraag of en wanneer de Genesis G90 naar Nederland komt. Vooralsnog richt Genesis zich dus op de drie genoemde landen, maar Genesis komt mogelijk volgend jaar ook deze kant op. De kans is alleen groot dat Genesis het hier alleen met de elektrische modellen gaat proberen en de G90 dus aan onze neus voorbijgaat. Jammer?