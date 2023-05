Genesis G90 - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Genesis bestaat sinds 2015 als apart merk, het luxe-broertje van Kia en Hyundai. De allereerste auto van dat merk was deze Genesis G90, die daarmee de genesis van Genesis vertegenwoordigt.

Met het omschrijven van de geschiedenis van Genesis zijn we snel klaar, want het merk bestaat dus nog geen acht jaar. In november 2015 werd het opgericht, al waren er daarvoor al wel Hyundai-modellen die met de typenaam ‘Genesis’ als voorbode van het merk te boek staan.

De eerste auto waarbij ‘Genesis’ echt de merknaam was, dus helemaal zonder Hyundai-logo’s, was de G90. De auto die je hier ziet, is er één van die allereerste generatie. Het diplomatenkenteken maakt het lastig om te zeggen uit welk jaar de auto precies komt, maar het er in ieder geval een uit de periode 2016-2018. In dat jaar kreeg de G90 namelijk een hele forse facelift, waarbij hij de huidige Genesis-stijl kreeg aangemeten.

Afgaande op dat CD-kenteken en de vlaggenstokhouders op het voorscherm is deze G90 trouwens nog altijd in actieve dienst, wat hem misschien wel des te interessanter maakt. Het typeplaatje vermeldt ‘5.0’ en dat betekent dat we hier te maken hebben met een extra dik exemplaar, met een 5,0-liter V8 in plaats van de 3.3 V6 uit onder meer de Kia Stinger. Voor de duidelijkheid: een G90 is een flinke slag groter dan zo’n Stinger en echt een auto van formaat Mercedes S-klasse.

Een vraag waar we helaas geen antwoord op weten, is waar deze specifieke G90 vandaankomt. De afwezigheid van ‘side markers’ in de koplampen sluit uit dat het hier om een Amerikaans exemplaar gaat, maar in Zuid-Korea heette deze pre-facelift-variant nog EQ900. Onze gok is dan ook dat het een auto uit één van de zogenaamde GOS-landen betreft, voormalige Sovjet-staten dus. Rusland (ook hierin) is de grootste verdachte, want daar werd de G90 ook gevoerd. Hoe dan ook bijzonder om tegen te komen in ons land, en we danken Edwin Peek hartelijk voor de foto’s!