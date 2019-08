Genesis G80 verliest wederom camouflage

De nieuwe Genesis G80 is de opvolger van het gelijknamige huidige model, maar we vergeven het je als je die auto niet helder op je netvlies hebt. In Nederland heeft die auto nooit op de officiële prijslijsten gestaan, al was het model als Hyundai Genesis wel op verzoek leverbaar. Toen Hyundai in 2015 besloot om Genesis als apart merk in de markt te zetten, verloor de forse sedan z’n Hyundai-badges. De auto kreeg gezelschap van de grotere G90 en de kleinere G70 en is intussen zelf aan een modelwissel toe.

Het lijkt er sterk op dat die nieuwe G80, wederom een auto van formaat BMW 5-serie, een lekker eigenwijze verschijning wordt. De neus kenmerkt zich door een grote, vijfhoekige grille die tot onderin de bupmer doorloopt. Ook de koplampen zijn laaggeplaatst en zijn opgebouwd uit twee lagen. Dat geldt ook voor de achterlichten, die uit twee horizontale strepen per kant lijken te bestaan. Het dak loopt vloeiend af en loopt via de achterruit zonder zichtbare ‘knik’ over in de eveneens sterk aflopende achterklep. Wielen en wielkasten zijn opvallend groot en de overhang voor is kort, met nadrukkelijk dynamische proporties als onvermijdelijk gevolg.

Dat sportieve uiterlijk maakt de grote Koreaan op papier in ieder geval waar. Genesis houdt vast aan achterwielaandrijving en doet niet moeilijk over het monteren van grote motoren. De huidige G80 biedt keuze uit twee V6-motoren en een V8, maar die laatste zal volgens insiders verdwijnen. Een krachtige zespitter wordt daarmee volgens hen de topmotor, maar gezien de 370 pk die de 3.3 in z’n huidige vorm levert, hoeft dat geen serieus nadeel te zijn.

De G80 ziet er dus veelbelovend uit, maar Genesis zal evengoed hard moeten blijven werken om voet aan de grond te krijgen in het premiumsegment. Amerikanen staan wat welwillender tegenover luxueuze nieuwkomers dan Europeanen, maar met drie sedans in een wereld vol SUV’s heeft Genesis niet de beste papieren. Genesis werkt wel aan een hoogpotige, een auto die met de GV80 Concept is aangekondigd. Genesis heeft overigens ook Europese plannen, maar die hebben vooralsnog geen prioriteit.