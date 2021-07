Genesis G80 Sport: Koreaans 'M-pakket'

Genesis gaat mee in de vaart der premium-volkeren door met een sportief uitgedoste G80 te komen. Wat bij BMW in de volksmond een M-pakket heet en bij Mercedes AMG-Line, is bij Genesis simpelweg ‘Sport’.

Daarmee bevindt het Koreaanse luxemerk zich in goed gezelschap, want Bugatti houdt het voor z’n ‘extra sportieve’ Chiron ook simpelweg op ‘Sport’. Bij Genesis gaan achter deze naam vooral uiterlijkheden schuil, al is er tenminste één technische aanpassing. De G80 Sport wordt namelijk verkrijgbaar met achterwielsturing, waardoor de auto wendbaarder moet zijn dan een reguliere G80.

Dan het optische deel. De Genesis G80 Sport heeft om te beginnen een unieke voorbumper, waarbij het gedeelte onder de grille anders is getekend. Het gaaswerk aldaar is uitgebreider van omvang en wordt nu diagonaal doorkliefd door uitlopers die de onderrand van de bumper net niet met de grille verbinden.

Genesis weet de verleiding te weerstaan om alles simpelweg in zwart uit te voeren. In plaats daarvan houdt men het bij een stijlvolle, donkere versie van het chroom dat toch al wordt gebruikt. De koplampen worden door een zwarte rand wel net even wat duisterder, maar het blijft allemaal subtiel.

Van opzij zien we uiteraard opvallende wielen, die in dit geval 20 inch groot zijn. Genesis biedt bovendien remklauwen in zwart of rood aan om het geheel nog wat op te fleuren. Achteraan is net als bij de voorzijde sprake van een unieke bumper. Hierbij gaan de Koreanen zich gelukkig niet te buiten aan uitzinnige nep-uitlaatsierstukken of -koelopeningen, maar worden wel twee minimale sleuven toegevoegd. De verticale elementen huizen in een nieuw aangebrachte plooi die de achterkant optisch wat meer in het asfalt moet doen bijten.

De binnenkant krijgt een uniek driespaaks stuurwiel mee, waar Genesis het tot nu toe bij twee- en vierspaaks exemplaren hield. De getoonde kleur rood is ook uniek voor de Sport, maar uiteraard niet verplicht. Het rood is één van de drie voor dit model ontwikkelde interieurkleuren. Ook voor de buitenzijde zijn er trouwens drie exclusieve kleuren, waaronder het getoonde ‘Cavendish Red’.

Genesis stelt de G80 Sport op dit moment alleen even mondiaal voor en komt later (en indien van toepassing) met marktspecifieke informatie. Dat de G80 naar Europa komt, is al wel duidelijk: Genesis deed z’n 5-serie-rivaal onlangs al uitgebreid uit de Europese doeken.