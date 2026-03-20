Van de drie elektrische modellen waarmee Genesis zijn tanden in de Nederlandse markt zet, is deze Genesis Electrified G80 de enige die geen SUV is. Wat het wel is: een elektrische sedan waarmee de Koreanen de strijd aangaan met auto's als de Audi A6 e-tron en BMW i5. We weten nu wat de elektrische G80 minimaal kost.

Net als de Electrified GV70 is de Genesis Electrified G80 een elektrische versie van een model dat er ook met verbrandingsmotoren is: de G80. De huidige Genesis G80 is een nazaat van de Hyundai Genesis, een luxe zakensedan uit de tijd dat Genesis nog geen losstaand merk was. De huidige generatie G80 werd in 2020 geïntroduceerd in thuisland Zuid-Korea en was er aanvankelijk enkel met benzine- en dieselmotoren. De elektrische variant debuteerde in 2021. Het is die elektrische Genesis Electrified G80 die nu eindelijk naar Nederland komt en hier minimaal €74.200.

De Genesis Electrified G80 is 5,14 meter lang, heeft een wielbasis van 3,14 meter en beschikt over een flinke accu. In tegenstelling tot de GV60 en Electrified GV70 heeft hij geen 84 kWh accu, maar een 94,5 kWh groot exemplaar in zijn bodem. Dat pakket levert de auto een bereik op van 570 kilometer. Snelladen kan met 350 kW. De auto zoemt dankzij 370 elektro-pk's vanuit stilstand in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h en haalt een snelheid van maximaal 225 km/h.