Genesis, het luxemerk van Hyundai, wil zijn activiteiten in Europa uitbreiden. Krijg niet teveel hoop: het gaat vooralsnog om uitbreiding van de aanwezigheid in de landen waar Genesis al actief is. Daar opent Genesis voor het eerst heuse dealers.

Bij uitbreiding van Genesis op Europees grondgebied denken wij al snel aan andere landen, zoals Nederland. Dat staat wel degelijk op de planning, maar laat nog even op zich wachten. Eerder leerden we al dat Genesis het voorlopig druk genoeg heeft in de landen waar het al actief is, te weten Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In Duitsland en het VK wil Genesis zijn aantal verkooppunten uitbreiden. In Zwitserland is dat volgens het merk niet nodig, omdat het aan de drie bestaande ‘Genesis Studios’ in Zurich, Basel en Genève naar eigen zeggen het hele land kan bedienen.

In Duitsland, Engeland, Schotland en Wales (Noord-Ierland doet niet mee) is dat kennelijk een heel ander verhaal. Hier werkt Genesis tot nu toe vooral ‘vanuit huis’, wat betekent dat een heuse ‘Genesis Personal Assistant’ (GPA) de auto’s naar de klant toebrengt. Voor de eigen logistiek zijn er wel vestigingen en dus wat ‘Studio’s’, maar het hele verkoop- en onderhoudsproces geschiedt via de GPA.

In een eerder gesprek met AutoWeek gaf een vertegenwoordiger van Genesis al aan dat het GPA-model alleen werkt bij kleinschalige activiteiten. Als Genesis groeit, zal er dus een nieuw verkoopmodel moeten komen. Dat lijkt nu het geval. Genesis wil in de genoemde landen een overeenkomst sluiten met nauwkeurig gekozen partners, die het merk en zijn bijzondere producten in hun specifieke regio kunnen gaan uitdragen. Op die manier moet Genesis zichtbaarder en bereikbaarder worden in Duitsland en Engeland.

Genesis besluit dit natuurlijk niet zomaar, maar ziet naar eigen zeggen dat het merk in Europa goed ontvangen wordt. “We hebben verschillende prijzen gewonnen in Europese landen, we winnen vergelijkende testen en klanten hebben gesproken: ze willen een Genesis.”