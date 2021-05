Genesis belicht G70 Shooting Brake

Dat Genesis met een G70 Shooting Brake komt, is niet bepaald een geheim. Vorig jaar waren er immers al prototypes te zien op spionagefoto's. Daarbij was het door de verpakking echter lastig te zien hoe de dak- en raamlijn van de carrosserievariant getekend zouden zijn. Nu geeft Genesis daar zelf meer duidelijkheid over. De auto op de foto's is nog steeds voorzien van een camouflageprintje, maar het silhouet is nu al duidelijk zichtbaar. Met name de vorm van de achterruit springt daarbij in het oog. Die staat, zoals het een Shooting Brake betaamt, tamelijk schuin, maar is daarnaast ook in één geheel om de achterkant van de auto heen gevouwen.

Van opzij gezien roept het ontwerp van de G70 Shooting Brake enige associaties op met de zeldzame Saab 9-5 SportCombi en de stationversie van de eerste en tweede generatie Subaru Impreza. Daar is dan ook alles mee gezegd. De G70 Shooting Brake heeft onder meer dankzij zijn in twee delen gesplitste verlichting een geheel eigen gezicht. Afgezien van de daklijn lijkt de G70 Shooting Brake niet of nauwelijks te verschillen van zijn sedanbroertje.

Genesis wil verder alleen maar over de G70 Shooting Brake kwijt dat hij binnenkort wordt onthuld. Het is nog niet definitief of hij naar Europa komt, al lijkt dit een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. De G70 Shooting Brake zal in dat geval de strijd aan moeten gaan met auto's als de Audi A4 Avant, BMW 3-serie Touring en Mercedes-Benz C-klasse Estate. Binnenkort meer ...