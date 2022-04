General Motors patenteert autonome rij-instructeur

Is de rij-instructeur in de toekomst nog nodig? Niet als het aan General Motors ligt. Het Amerikaanse concern diende namelijk een patent in voor de 'autonomous driving instructor', waarmee zelfrijdende auto's in de toekomst jonge bestuurders de fijne kneepjes van het autorijden moeten gaan bijbrengen. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee.

Het patent, dat Motor1.com heeft gevonden bij het United States Patent and Trademark Office, beschrijft een autonoom voertuigsysteem dat ontworpen is om nieuwe bestuurders te kunnen beoordelen en trainen. Echter, in het tijdperk van zelfrijdende auto's is het toch helemaal niet meer nodig dat mensen kunnen autorijden? Fout, aldus GM. Het concern gelooft dat mensen ook in de toekomst nog het stuur ter hand willen blijven nemen, zij het voor de lol of wanneer de autonome auto zich in een omgeving bevindt waar hij niet kan navigeren. Daarom blijft het volgens GM noodzakelijk om nieuwe bestuurders te blijven opleiden.

Om de prestaties van de beginnende bestuurder te kunnen meten, is de autonome auto uitgerust met diverse sensoren. De auto geeft op basis van de input van de bestuurder feedback over hoe goed diegene presteert bij onder meer het sturen, gas geven en remmen. De computer voelt wanneer de bestuurder beter wordt in het autorijden en maakt gaandeweg steeds meer bedieningsmogelijkheden van de auto beschikbaar. In feite speel je dus de auto steeds verder vrij.

De autonomous driving instructor draait de huidige rollen op het gebied van autonoom rijden om. Men gaat er dan namelijk vanuit dat de computer beter kan autorijden dan een mens dat kan, iets wat nu nog absoluut het geval is. Mocht de technologie ooit dat niveau van raffinement wél bereiken, dan zegt GM dat het systeem ook met zich meebrengt dat er minder rij-instructeurs hoeven te zijn, de kosten van het nemen van rijlessen afnemen en de beschikbaarheid van de rijlessen zal toenemen. Nu nog een autonome examinator, dan worden de wachtrijen bij het CBR misschien eindelijk eens korter.

Wat denk jij? Is de autonome rij-instructeur een realistische toekomstvisie, of juist niet? Laat het weten in de reacties!