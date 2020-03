General Motors kondigt nieuwe EV's aan

General Motors heeft een behoorlijk aantal merken onder zich, merken die de komende jaren vrijwel allemaal met volledig elektrische auto's komen. Chevrolet heeft de Bolt op de menukaart staan, een auto waarvan de Opel Ampera-e het Europese broertje is. De Chevrolet Bolt wordt later dit jaar gemoderniseerd en krijgt volgen The General in de zomer van volgend jaar gezelschap van de Bolt EUV, een elektrische cross-over achtige op basis van de Bolt. Verder laat General Motors weten dat niet alleen Chevrolet, maar ook GMC, Buick en Cadillac dit jaar nog met nieuwe EV's komen.

Een van die nieuwkomers is de Cadillac Lyriq, een elektrische SUV waar GM al een teaser van laat zien, maar waar het concern nog geen informatie over loslaat. In april wordt het gevaarte al aan de wereld getoond en in mei schuift General Motors vervolgens de reeds aangekondigde nieuwe én elektrische Hummer naar voren, straks een model onder de vlag van GMC. We verwachten dat de Cadillac Lyriq en de GMC Hummer op technisch vlak in ieder geval sterk overeen zullen komen.

De EV's die General Motors de komende jaren uitrolt, hebben allemaal een accupakket met een capaciteit tussen de 50 kWh en 200 kWh, zo laat General Motors weten. De Amerikanen roepen al wat cijfers om het publiek op te warmen voor zijn EV's. Het concern noemt dat een actieradius van zo'n 640 kilometer haalbaar moet zijn en dat de techniek die het in huis heeft ook sprinttijden als 0-60 mph (97 km/h) in zo'n 3 tellen mogelijk maakt.